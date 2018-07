Exclusiva. Conoce la historia de los mexicanos que intercambiaron sombrero por playera de Francia con Benjamín Mandy

La final de la Copa del Mundo Rusia 2018, dejó muchas emociones y aunque el Tricolor no pudo llegar hasta este punto, México estuvo presente a través de un par de aficionados que lograron hacer un peculiar intercambio con un jugador de la Selección de Francia en pleno festejo de los europeos.

El defensa francés Benjamín Mendy, fue quien se hizo viral especialmente en México portando un sombrero de charro mexicano cuando festejaba, al término del partido de la Gran Final donde Francia le ganó a Croacia por marcador de 4-2.

En exclusiva con Diario La Verdad, Juan Pablo y Fernanda Abraham narraron su experiencia

“Estábamos sentados cerca de las primeras filas, teníamos banderas mexicanas, además de nuestras playeras de la Selección pero lo que más llamaba la atención era un sombrero azul marino característico de un charro mexicano, entonces estaba Benjamín Mendy y se acercó y fue cuando hicimos el intercambio; les dimos el sombrero y él nos dio a cambio su jersey”-Comentaron.

Juan Pablo destacó que el jugador que milita en el Manchester United volteó hacia donde estaban ellos y cuando hicieron el intercambio, el jugador se disculpó porque el jersey no tenía su número.

“Antes de darme su playera, me dijo que no tenía su nombre pero obviamente no importaba eso, aunque me diera sus calcetas yo iba a estar feliz”- dijo Juan Pablo.

Tanto Fernanda como Juan Pablo se tomaron fotos desde sus asientos donde se puede observar al jugador posando con ellos y ya con el sombrero puesto.

Posteriormente, el francés salió en muchas fotos retratado con el sombrero azul puesto y sin jersey por lo que Juan Pablo le agradeció a través de su cuenta de twitter y Mendy le respondió “Gracias a vos”