Exclusiva, Alfonso Canché; el beisbolista de 16 años que firmó con los Tigres de Quintana Roo

A través de un comunicado de prensa, la directiva de los Tigres de Quintana Roo anunció la contratación del joven quintanarroense Yael Alfonso Canché Anica luego de un 'tryout' para jóvenes entre 15 y 19 años que se llevó a cabo en el Estadio Beto Ávila, casa del conjunto bengalí.

En exclusiva para La Verdad, el joven beisbolista compartió que se siente muy orgulloso de haber podido convertir su sueño en realidad, a base de esfuerzos, disciplina y constancia.

Además comentó que era la tercera que asistía a un 'Tryout' de los Tigres ya que las dos primeras ocasiones no lo había logrado por lo que a pesar de esto decidió continuar insistiendo con un elemento clave que le ayudara a lograr el objetivo.

"Desde el primer Tryout, hice una lista de cosas que tenía que corregir y mejorar, además nunca me rendí ni decliné al objetivo a pesar de que las primeras dos veces no me seleccionaron"

Actualmente cursa primer año de preparatoria por lo que 'Poncho' Canché apuntó que el apoyo de sus papás ha sido fundamental ya que le han enseñado a ser constante y disciplinado.

Alfonso Canché formó parte de Astra, equipo que juega en la Liga Vinicio Castillo de Cancún

Sobre el momento en el que recibió la noticia dijo que fue al término del 'Tryout' y realtó que Fernando Valenzuela Jr se acercó a él y le pidió que no se retirara del inmueble ya que quería hablar con él. "No sabía que me seleccionarían tan rápido, todo fue inesperado, lo cual fue demasiada sorpresa para mí y me dio mucha felicidad, no lo podía creer pero tambié me sentí muy agradecido con ellos".

Finalmente Alfonso envió un agradecimiento a la directiva de Tigres de Quintana Roo, en especial a la familia Valenzuela por confiar en él y otorgarle la oportunidad.