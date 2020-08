Ex portero del América es DENUNCIADO en Twitter (Fotos).

Una de las más grandes figuras en la portería que ha llegado a nuestro país es argentino y defendió los colores del América en la década de los 80’s, recientemente en su cuenta de Twitter a sido denunciado por un adeudo supuesto que tiene el ex portero del equipo de Coapa y uno de los mejores en la historia de la Liga MX.

Zelada en América.

El ex portero argentino Héctor Miguel Zeleda llegó al cuadro del América en la mejor década del conjunto de las Águilas, siendo una las figuras históricas a lo largo de sus pocos más de 100 años. Recientemente en su cuenta de Twitter el ex cancerbero y ahora comentarista fue denunciado por parte de su Community Manager por un supuesto adeudo.

Y es que hoy en día las redes sociales se han convertido en una gran herramienta para todos, en especial a las figuras y ex figuras del deporte y en este caso Héctor Miguel Zelada es uno de ellos. La denuncia para el ex portero del América llegó por parte de quien dice ser su Community Manager, quien afirma trabaja con la ex figura de la Liga MX desde hace tres años, quien no le ha pagado y además de adeudarle un dinero que le pidió prestado cuando el también Campeón del Mundo en México 1986 con Argentina se queda sin recursos para viajar a la Ciudad de México para sus programas o alguna otra situación.

Zelada es acusado en Twitter por una deuda

En la cuenta de Twitter la quien funge como Community Manager hizo pública la situación en la que Miguel Zelada la habría amenazado por mensajes, ante la situación se animó a tomar venganza y por ello exhibir a quien fuera una de las más grandes figuras de la Liga MX y del América en la historia.

Ataques a Zelada.

Los mensajes de la afectada en la cuenta de Twitter de Zelada estuvieron a la vista de los seguidores por algunos minutos, hasta que el sudamericano recuperó la cuenta de Twitter y la dio de baja para que no quedara rastro alguno de la denuncia efectuada por la mujer que era la encargada de administrar dicha cuenta de la red social citada.