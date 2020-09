Ex pareja de Leo Valencia asegura que el jugador le puso una pistola en la cabeza

Luego de que varias autoridades deportivas en Chile se han manifestado en contra de la violencia familiar en el caso Leonardo Valencia, jugador del conjunto de Colo Colo, la expareja del futbolista ha revelado una terrible acusación.

Las diversas denuncias por violencia intrafamiliar que realizó Valeria Pérez, ex pareja de Leo Valencia, llevaron a la comisión de Mujeres de la Cámara Baja a solicitar antecedentes a Colo Colo.

Además de que de acuerdo con información del portal “24 horas”, la ANFP y los ministerios de la Mujer y del Deporte, más diversas voces, piden al Colo Colo sancionar, o suspender de manera definitiva al futbolista.

Valeria Pérez tiene miedo de ser atacada

Leonardo Valencia y Valeria Pérez

Valeria Pérez tiene miedo. Desde que denunció episodios de agresión de mano de su ex pareja, el futbolista Leonardo Valencia, ha recibido numerosas amenazas en redes sociales. "Tengo miedo, sí, de que vengan a la casa".

La joven, quien tuvo una relación de once años y tiene tres hijos con el deportista, dice que durante el tiempo en que fueron pareja vivió agresiones. Sin embargo, ante la denuncia pública las amenazas aumentaron. "Dicen que me van a pegar, que me van a matar”.

"Tú piensas que tú tienes la culpa", comenta, diciendo que el momento en que tuvo mayor miedo fue cuando le "puso una pistola en la cabeza". Declaración que en video durante una entrevista para “24 Horas”.

Valeria se vio obligada a romper el silencio

Mensajes de Leo Valencia a Valeria

Fueron esas situaciones la que la llevaron a contar lo que vivía en redes sociales, donde denunció a Valencia esperando que él "asuma que cometió un error, que Colo Colo lo haga reflexionar".

Mientras, el caso no se quedó en redes sociales: la Comisión de la Mujer y Equidad de Género del Congreso solicitó información a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y a Colo Colo sobre el caso, y también pedirán oficios a los ministerios de la Mujer y del Deporte.