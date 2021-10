Ex jugador del Club América considera que el arbitraje ha favorecido a Chivas

El Club América podría estar siendo afectado por los malos arbitrajes, de acuerdo con el ex jugador Matías Vuoso, quien considera que se ha dado ventaja al Club Chivas desde hace tiempo, así lo declaró durante una entrevista para ESPN.

Vuoso, quien en su momento formó parte de las Águilas declaró: “Siento que se habla más de lo que es, siento que ayudan más Chivas. Capaz que a Chivas le ayudan dos o tres partidos y uno no, pero así pasa. Está bien, hay que hablar, hacer polémica”.

Como te informamos en La Verdad Noticias, el Club América “estalló” por el arbitraje del clásico nacional contra Chivas hace unas semanas; donde los equipos quedaron empatados cero a cero.

Vuoso critica también al Club América

El ex miembro de las Águilas considera que el Club ya no es tan espectacular/Foto: SDP Noticias

El ex futbolista Matías Vuoso también se mostró bastante crítico con el Club América que dirige Santiago Solari, pues en su percepción no es un equipo espectacular. Incluso el argentino nacionalizado mexicano considera que lo positivo de la gestión de Solari es que las Águilas aprendieron a ganar pese a no desplegar un estilo de juego atractivo.

Además, el ex delantero recordó que América suele ser bastante peligroso en Liguilla anden como anden: “Lo veo bien, en los partidos que vi es un equipo compacto, que quizá no es tan vistoso como otros América. Aprendió a ganar, jugando mal. Eso es importante, en la liguilla no lo puedes dar por muerto”.

La trayectoria de Matías Vuoso en el Club América

Vuoso se destacó durante varias temporadas en diversos equipos/Foto: El Siglo de Torreón

Matías Vuoso llegó a México en el Apertura 2003 de la mano del Club Santos Laguna, donde se consolidó rápidamente como uno de los delanteros más sobresalientes de la Liga MX. Gracias a sus extraordinarias actuaciones con el Club Santos Laguna, el Club América se interesó en los servicios de Matías Vuoso.

Fue en el Apertura 2006 cuando Matías Vuoso desembarcó en Coapa a fin de que hiciera una pareja de medio con Salvador Cabañas, pero no dio el ancho y en 2007 regresó al Club Santos Laguna.

No obstante, el llamado “Toro” regresó al Club América en 2010 mediante una transferencia millonaria, aunque no pudo ganar ningún título en la capital del país; actualmente se encuentra alejado de la cancha.

