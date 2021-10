Ex jugador del América revela que ganaba menos de mil pesos al mes en el club

Un ex jugador del América ha hablado de algo que ocurre en muchos equipos de fútbol. Ángel Reyna, quien en su momento formó parte de las Águilas, reveló que cuando comenzó en el club su sueldo era de 890 pesos mexicanos, al mes.

Durante una entrevista con el youtuber Werevertumorro, Reyna relató que su primer salario en el América lo recibió cuando tenía 14 años, y a pesar de su corta edad, el futbolista consideraba que no le rendía para sus gastos.

“Mi primer salario fue como a los 14 años ahí en América, pero eran 890 pesos al mes, que nada más te sirve para los pasajes, o a veces ni eso. No todos cobran al mismo tiempo, no todos cobran; como que van unos sí y otros no”, confesó el ex jugador del América.

El ex jugador del América asegura que pocos pueden vivir del fútbol

El deportista reveló que en sus inicios su sueldo no le alcanzaba/Foto: Bolavip

Muchas personas aún piensan que todos los futbolistas, aunque jueguen en el equipo “más humilde”, reciben un jugoso salario, pero de acuerdo a lo revelado por el ex jugador del América, sólo unos cuantos son los “privilegiados”.

“Sólo un 5% de los jugadores en México ganan como para vivir del fútbol, el resto debe buscar por otros lados”, declaró Reyna.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, hay jugadores del Club América que sí ganan millones, pero en categorías menores la historia es diferente para la mayoría.

Ángel Reyna uno de los grandes goleadores de las Águilas

Actualmente Reyna está retirado de las canchas/Foto: Mediotiempo

El ex futbolista comenzó en las Águilas entre 2003-2004, pero cuando pasó a tercera división el América le aumentó el sueldo, a mil 600 pesos mensuales, algo que le mejoró su condición para la edad tan corta que tenía.

Aunque seguía siendo “poco” dinero, Ángel Reyna se convirtió en el último campeón de goleo mexicano que ha tenido el club, puesto que en el Clausura 2011 el ex jugador del América se consolidó con ese mérito al haber marcado 13 goles.

