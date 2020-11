Ex jugador de la Juve LLAMÓ “IGNORANTE” a Cristiano Ronaldo (vídeo)

El ex defensivo de la Juventus en la época de los noventas y actual comentarista italiano Pasquale Bruno, se fue contra el astro portugues de la La Vecchia Signora, Cristiano Ronaldo a quien llamó “ignorante” por no hablar el idioma de Italia.

Fue en su participación en el programa Tiki Taka de Italia, donde Bruno no pasó la oportunidad de manifestarse contra CR7 po no esforzarse por hablar italiano y que en los vestidores no se comunica con el resto del equipo ya que cada vez que puede habla en español según el ex jugador de la La Vecchia Signora.

Pasquale Bruno se fue contra Cristiano Ronaldo en un programa italiano

Cometarista Italiano no soporta a Cristiano Ronaldo

“Ronaldo es un ignorante, Lleva dos años en Italia y aún no ha aprendido a hablar nuestro idioma. Utiliza el español para expresarse”, dijo el actual comentarista italiano.

Pasquale Bruno, mencionó que Cristiano Ronaldo además de no aprender hablar su idioma, también es una persona que no respeta a su compañeros en los vestidores ni a los fanáticos de la Juventus en los dos años que lleva en el equipo de la Serie A.

Aunque el ex futbolista también apodado “el animal” recalcó durante el programa que Cristiano Ronaldo no habla italiano, en las redes sociales del portugés se le pudo observar que mientras realizaba su cuarentena tras haber dado positivo con Covi-19 mandaba mensajes de apoyo a su equipo hablando Italiano de forma muy fácil dejando a los fanáticos contentos quienes le brindaban aliento en el idioma del país europeo.

Cabe mencionar que como lo informó La Verdad Noticias hace dos años, el astro portugués llegó a la Juventus en julio del 2018 por 105 millones de euros, tras su salida del Real Madrid donde se consagró como uno de los mejores futbolistas del mundo.

¿Quién es Pasquale Bruno?

Pasquale Bruno jugó para varios clubes italianos a lo largo de su carrera, en particular la Juventus , donde ganó un doblete Coppa Italia - Copa de la UEFA en 1990, y posteriormente para los rivales interurbanos del club Torino , donde ganó otra Coppa Italia en 1993; también estuvo en Lecce, Como y Fiorentina.

Actualmente es comentarista deportivo en Italia y muchos lo recuerdan en le futbol europeo ya que mantiene un récord italiano de más de cincuenta días de suspensión a lo largo de su carrera.