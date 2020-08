Ex jugador de Tigres podría volver del retiro ¿Vuelve a la Liga MX?

El equipo de los Tigres comenzó ha convertirse en uno de los equipos de la década recién culminada en ser protagonista con el fichaje de un futbolista procedente de Pachuca, que se retiró en el pasado 2017 y ahora en redes sociales anunció que ha sio pretendido por un par de equipos para volver a la actividad a las canchas tras tener tres años sin actividad.

El ‘Enano’ Damián Álvarez llegó a revolucionar la manera a fichar del conjunto de la Sultana del Norte, procedente del cuadro de la Bella Airosa, en el 2010 hizo cambiar a la institución que hoy cuenta con siete campeonatos de la Liga MX; recientemente el ex futbolista argentino dejó entre ver la posibilidad de dejar el retiro para volver a las canchas a sus 41 años de edad.

Fueron las palabras del ex jugador de los Tigres en su perfil oficial de Twitter, cuando su ex compañero Emanuel el ‘Tito’ Villa le respondió al comentario, diciendo que todavía el canterano de River Plate podría tranquilamente estar jugando profesionalmente.

Entonces fue cuando Damián Álvarez dejó el supuesto interés de un par de clubes por tenerlo en sus filas y volver a las canchas; es oportuno acotar que el sudamericano no dijo si se trataban de clubes de la Liga MX, de la Liga de Expansión de la Liga de Balompié Mexicano.

“Jajajaja no me des ideas que me hablaron de dos equipos, por cierto, muy buenos comentarios en la transmisión de ayer Titán @TitoVilla1982”.