Ex jugador de Tigres llama anticuado al “Tuca” Ferretti.

El ex defensa de los Tigres y actualmente jugador del club galo Saint Etienne , Timothée Kolodziejczak, criticó a Ricardo “Tuca” Ferretti como entrenador y se dijo feliz de haber abandonado el fútbol mexicano para regresar al fútbol francés.

“Es un entrenador con métodos anticuados. No podría entrenar en Europa. Respeto mucho a ese señor pero no me veo trabajando de nuevo con él, es imposible. Tuve un año difícil'', expresó Timothée Kolodziejczak.