Ex jugador de Cruz Azul pensó en el suicidio tras su depresión

Quien una vez fue jugador de Cruz Azul y Monterrey, Jonathan Ezequiel Cristaldo hoy cuenta con su "segunda oportunidad" en el Racing Club, aunque reveló que pasó momentos muy difíciles donde hasta pensó en el suicidio.

Y es que después de regresar a su natal Argentina, luego de ser baja del Monterrey en 2017, arribó al equipo que le dio la oportunidad de debutar, el Vélez Sarsfield, aunque realmente no fue lo que esperaba.

"Coincidió con los tres meses que estuve parado en Vélez, sin hacer nada, es la verdad. En Vélez no era un profesional", narró para el diario argentino Olé.

Ex jugador de Cruz Azul pensó en el suicidio tras su depresión

Pasó de la cima al piso

Cabe mencionar que vivía muy cómodo sin ninguna preocupación, pero luego aparecieron los problemas familiares y después una lesión que lo distanciaron totalmente, hasta que tocó fondo a causa de la depresión en la que cayó.

"Tuve pensamientos oscuros. Me acuerdo que una vez, cuando iba manejando, me agarró como un ataque de pánico, de depresión".

"Pensé en darme un palo con el auto. Fue muy feo. Pensé en matarme".

Después se sometió a terapias psicológicas y el ex cementero de 29 años de edad recuperó la alegría que lo caracterizaba y las ganas de regresar a ser un profesional, de salir con sus amigos y regresar renovado a los terrenos de juego.

"Me sirvió mucho mi psicóloga. Le estoy agradecido a ella. La necesitaba porque había momentos en los que no tenía ganas ni de levantarme de la cama, no quería ni ir al entrenamiento. No salía de mi casa, no quería ver ni a mis amigos. Fue una suma de todo. Se hizo una bola grande. Mi gran problema es que siempre quise ayudar a todo el mundo. Y a veces no puedo hacerlo con todos. La psicóloga me dijo algo que me quedó: 'si vos estás mal no podés ayudar a nadie'".

Ex jugador de Cruz Azul pensó en el suicidio tras su depresión

Cristaldo marcó cinco anotaciones en 10 partidos con Cruz Azul y después de ser cedido a Rayados ya solo consiguió anotar uno, para luego volver a Argentina con Vélez y tener un buen momento en el Racing Club, de la mano del Chacho Coudet, DT que lo apoyó a salir adelante.

"Me hizo resucitar futbolísticamente. Siempre le estaré agradecido. Nunca pensé que después de seis meses muy malos en Vélez, más otros seis como jugador libre, iba a tener la posibilidad de llegar a un equipo tan grande como Racing. Encima, no es el Racing de otras épocas. Este es el que muestra un fútbol lindo, que pasa su mejor momento en todo sentido. Chacho me hizo volver a debutar en el futbol", sentenció.