Ex ídolos del fútbol revivirán con la Liga de Balompié Mexicano

Grandes ex figuras del fútbol mexicano (Liga MX actualmente) que jugaron en la primera división profesional, ahora serán parte de la nueva liga que está a punto de comenzar luego que la actividad del balompié mexicano se detuviera por la situación del COVID-19 y esta Liga de Blompié Mexicano (LBM) tendrá en sus directivos grandes figuras como Carlos Salcedo, Ramón Morales, Ramón Ramirez, Germán Arangio, Rodrigo Pony Ruíz y otros grandes.

Tal parece que la LBM será una segunda oportunidad para estos grandes iconos del fútbol mexicano pero ahora llevan las riendas de la nueva liga que se presenta como una competencia de Primera División y será alterna a la Liga MX donde al inicio participarán 17 equipos.

Ex futbolistas en la LBM en la directiva y dirección técnica

Estas grandes estrellas que se convirtieron en iconos y leyendas del fútbol ahora serán directivos como el caso del ex mundialista y ex seleccionado mexicano además de ex jugador de equipos como ex jugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Tigres de la UANL y Tiburones Rojos de Veracruz, Carlos Salcido quien ahora será el Presidente de la Liga de Balompié Mexicano.

O el caso de Ramón “Ramoncito” Morales quien jugó en equipos como Rayados de Monterrey, Chivas Rayadas de Guadalajara y Tecos, además de disputar dos mundiales en 2002 y 2006 y ser un icono y leyenda del equipo tapatío. Y ahora será el que se encargará de captar nuevos talentos para nutrir a los equipos como observador y visionario de la reciente creada liga.

Carlos Salcido y Ramón Morales directivos de la LBM

En el de dos grandes jugadores como Ramón Ramirez y Rodrigo Pony Ruíz, el primero todo un icono de las Chivas Rayadas del Guadalajara además de jugar dos mundiales con la selección mexicana (1994 y 1998) y concluir su carrera en el fútbol con Chivas U.S.A en la MLS y ahora revivirá con el Atlético Ensenada como secretario técnico del equipo.

Por su parte el Pony Ruiz, quien llegó a México en la temporada 1994/95, al Puebla F. C, proveniente de Chile, además de jugar en el increíble Toros Neza de los 90´s que contó con Antonio Mohamed, Germán Arangio, Pablo Larios, Miguel Herrera, Federico Lussenhoff, Javier Saavedra y otros que llevaron al equipo a consolidarse como unos de los favoritos del balompié mexicano.

Ramón Ramírez, Germán Arangio y Rodrigo Ruíz serán estrategas en la LBM

Y ahora Rodrigo Ruiz, al igual que su ex compañero German Arangio tendrá la oportunidad de dirigir, el pony será el estratega del Lobos BUAP mientras que Arangio al Neza FC.

Así es como poco a poco la reciente Liga del Balompié Mexicano se llena de estrellas y leyendas del fútbol ya sea como directivos o en la cancha pero como estratega de nuevos valores nacionales o extranjeros.