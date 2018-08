Ex futbolista confiesa que su madre fue sacrificada para que su espíritu ayude a mejorar su carrera

Ya lleva tres años estando retirado del futbol profesional, el gabonés Shiva N'Zigou confesó una insólita y aterradora historia por medio de un video en el que se le observa "confesando sus pecados" en una iglesia. La grabación se convirtió en viral y de inmediato empezó a recorrer por todo el mundo.

El ex atacante pasó por equipos como el Nantes y el Reims, entre otros, y hasta defendió los colores de su selección en la que jugó 13 duelos y marcó dos goles, siendo uno de ellos el que lo convirtió en el jugador más joven en marcar en una Copa Africana, episodio del que de igual manera tuvo algo que confesar.

"Mi madre está muerta y quiero confesar que fue sacrificada. Firmé muchos contratos y mi padre quería todo el dinero para él. Me dijo que iba a matar a mi madre. Yo me negué, pero lo hizo igual, lo hizo con el fin de que su espíritu me ayudara a mejorar en mi carrera futbolística", confesó el ex futbolista de 34 años en una iglesia evangélica ante la comunidad.

Un relato que avaló el periodista gabonés de nombre Freddhy Koula, quien publicó sus declaraciones por medio de Twitter y causó un gran revuelo.

"Tuve relaciones en dos ocasiones con mi tía. También lo hice con mi hermana. Luego me acosté con un amigo. Luego también tuve relaciones con un hombre".

En las mismas imágenes N'Zigou confesó que al ser contratado por su primer equipo, se quitó cinco años para aparentar ser mas joven: "Tengo cinco años más. Mentí sobre mi edad cuando nos fuimos a Francia", se sinceró. Aquella anotación que lo transformó en el jugador más pequeño en marcar en la Copa Africana, con 16 años, fue un engaño, ya que él tenía 21.

Al final, en el video publicado la televisión cristiana TV2Vie, afirmó que ,"cuando era más joven, tuve relaciones en dos ocasiones con mi tía. También lo hice con mi hermana. Luego me acosté con un amigo. Luego también tuve relaciones con un hombre".