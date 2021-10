Ex futbolista Sandro Wagner también cree que Messi no debe ganar el Balón de Oro

Lionel Messi sin duda podría ser uno de los candidatos para recibir nuevamente el Balón de Oro este 2021, pero para el ex futbolista alemán Sandro Wagner, el argentino no merece este premio en esta ocasión. El germano se une a otros ex futbolistas como Patrice Evra, quienes están en contra de que el jugador del PSG sea reconocido nuevamente.

Wagner, que fue delantero que llegó a jugar en el Bayern Munich y en la Selección absoluta de Alemania, dijo en DAZN que el astro argentino no merece conquistar el premio que entrega France Football.

Como te informamos en La Verdad Noticias, el ex jugador Ronaldo también dijo que el Balón de Oro no es para Messi este año. Y en el caso de Sandro Wagner, el ahora entrenador y comentarista considera que el que se merece el Ballon d’Or tendría que ser Giorgio Chiellini.

Sandro Wagner arremete contra Messi

Los comentarios de Wagner contra Leo generaron polémica/Foto: Livefutbol y Marca

Aunque es claro que Leo no puede ser el favorito de todos, lo que generó polémica de la opinión de Wagner fue la forma en la que dijo que Messi no debía llevarse el premio francés: “Messi no se merece el Balón de Oro. Este año, para mí, es claramente de (Giorgio) Chiellini. Detrás viene (Robert) Lewandowski. Pero Messi está al 0%”, arremetió.

Esto generó controversia entre la afición, ya que decir que el argentino “está al 0%” es algo demasiado tajante de parte del ex jugador alemán. Recordemos que Lionel lleva 38 goles y 14 asistencias en 48 partidos, que fue campeón de América (su primer título internacional) siendo goleador, máximo asistente y MVP.

De igual manera fue campeón de Copa del Rey siendo MVP de la final; además estuvo en el equipo ideal de la UEFA Champions League, y se colocó como el máximo goleador histórico de las eliminatorias de la CONMEBOL.

Messi rompió récord de Pelé

Aunque el argentino ha logrado grandes cosas este año, muchos consideran que no debe llevarse el Balón de Oro/Foto: Récord

Cabe destacar que incluso el argentino rompió el récord goleador de Pelé como jugador sudamericano con más goles en el balompié de selecciones (marca que llevaba 50 años vigente). Por lo tanto, las fuertes críticas de Wagner contra Leo crearon opiniones divididas entre el público.

El Balón de Oro 2021 se entregará el próximo 29 de noviembre, donde son 30 candidatos que estarán compitiendo contra Messi, quien ya lleva seis de estos reconocimientos en su carrera, y el último fue el 2019. Algunos de sus contrincantes son Kylian Mbappé, Karim Benzema, Neymar, Cristiano Ronaldo, entre otros.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!