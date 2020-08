Ex figura de Chivas TRISTE por poca confianza en Liga MX. | 2015 LatinContent, LatinContent WO

Un futbolista que pintaba para ser figura del futbol mexicano, ex figura de las Chivas y quien tuviera la responsabilidad de suplir al ‘Chicharito’ en el club Rojiblanco; se siente triste por la poca confianza que ha tenido en la Liga MX.

“Lo principal es que me dan la confianza, el respaldo que yo y cualquier jugador necesita, cosas que en México no tuve y eso es lo que todos necesitamos”.

'Cubo' Torres.

Y es que han pasado un par de años en los que Erick el ‘Cubo’ Torres en la Liga MX ha tenido poca actividad en Pumas y Xolos, por ello y tras no poder volver a las Chivas; decidió volver a vivir la experiencia de la MLS con el Atlanta United; palabras compartidas en una charla con el portal Mediotiempo.

“En Chivas USA era el titular y fui tomando confianza para demostrar lo que soy capaz de dar y eso me llevó a pelear campeonatos de goleo, ir a la Selección y todo eso fue porque tenía ritmo de juego y en México por diferentes circunstancias no he tenido”.

'Cubo' con más confianza en MLS que en Liga MX

Erick Torres aseguró que en la Liga MX no le dieron la confianza y oportunidades para hacerse de un puesto titular y demostrar la calidad. Y en cambio en la MLS se ha hecho de un nombre por las ocasiones que le han brindado como titular para marcar goles por la posición en la que se desempeña en el terreno de juego.

“En Tijuana por mí no quedó, siempre traté de hacer bien las cosas y cuando me metían pude hacer goles en los pocos minutos y no me dieron continuidad de tener minutos o algunos juegos que es importante para un jugador para llegar a tu máximo nivel y en México nunca se me dio como aquí en la MLS”.

'Cubo' Torres al Atlanta United.

Para cerrar el atacante surgido de las básicas de Chivas, sentención que no se arrepiente de la oportunidad de Pumas cuando mejor le iba en el Houston Dynamo.

“No me arrepiento, cuando se me presentó la oportunidad de ir a Pumas no lo dudé, crecí mucho en esos seis meses, sabía que estaba en un buen momento pero lo disfruté mucho”.

El ‘Cubo’ Torres en las Chivas USA hizo 22 goles en 45 juegos del 2013 al 2014, en el Houston Dynamo de 2015 a 2017 hizo 14 goles en 54 duelos disputados. En la MLS el ex Liga MX tenía 36 goles, marca para un mexicano; pero con la llegada de Carlos Vela y sus más de 40 goles desde su llegada, lo han superado.