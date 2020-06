Ex estrella de la WWE revela historia de “Undertaker” con príncipe árabe

El luchador estadounidense de origen búlgaro ”Rusev”, exestrella de la WWE, reveló hace unos días a través de un video publicado en su canal de YouTube los detalles de su combate contra Mark Calaway, conocido como “The Undertaker”, durante el evento The Greatest Royal Rumble, celebrado en Arabia Saudita en el año 2018.

"Rusev", cuyo nombre real es Miroslav Barniashev, contó que fue Vince McMahon, presidente ejecutivo de la WWE, quien le llamó para proponerle pelear contra 'The Undertaker'. Sin embargo, el deportista pensó que se trataba de una broma. "Vince me llamó a la oficina […] y dijo: 'Miro, te conseguí un trabajo con "The Undertaker" en Arabia Saudita', recordó Rusev y agregó: "Creí que estaba bromeando".

Luego hubo un período muy breve durante el cual Rusev fue reemplazado por el canadiense Chris Jericho a raíz de la polémica que surgió en torno a un tuit del europeo. Además, según el propio Rusev, en la WWE hubo planes de reconvertir a su personaje de villano a héroe, por lo que no querían que perdiera ante “The Undertaker”.

Pero una llamada del príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, a Vince McMahon hizo que este cambiara su decisión y volviera a colocar a Rusev en el combate. "El príncipe llamó y dijo: '¿Por qué Rusev está fuera de este partido? Quiero que Rusev vuelva al partido'", afirmó el búlgaro. "¿Y adivina qué pasó? Rusev regresó al partido y Rusev fue a cenar con el príncipe saudita. Rusev había terminado en Arabia Saudita", concluyó.