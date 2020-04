Ex estrella de la NBA revela su deseo por golpear a Michael Jordan

Tras el estreno de “The Last Dance”, una nueva serie documental sobre los Chicago Bulls, que trata sobre la última etapa del gran Michael Jordan en la NBA, producción que adelantó su estreno de junio para abril debido al brote del Covid-19, y la cual ha logrado establecer un nuevo récord de audiencia de los documentales de la cadena ESPN.

Ante el tan esperado estreno, el ex basquetbolista Reggie Miller, quien fue cinco veces All Star de la NBA y retirado del deporte desde 2005, estuvo en el programa del comentarista deportivo Dan Patrick para comentar el estreno del documental “The Last Dance”, por lo que durante su conversación con el conductor reveló que "podría darle un puñetazo a Michael Jordan" si lo viera el día de hoy.