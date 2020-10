Ex entrenador de Manchester United quiso 'secuestrar' a Gareth Bale en 2013

La temporada de fichajes continúa en el Manchester United, pues en la última semana han logrado incorporar a grandes cracks como Edinson Cavani, lo que reforzará considerablemente el juego para los diablos rojos.

Asimismo, el 2020 no es el único año de buenos fichajes para el Manchester United, pues el David Moyes, ex director técnico del equipo reveló en una conferencia que intentó ‘secuestrar’ a Gareth Bale en el año 2013.

David Moyes quiso fichar a Gareth Bale

Durante una entrevista, el actual director técnico del West Ham United reveló que en el año 2013 tenía como objetivo principal fichar a el astro galés Gareth Bale en la alineación del Manchester United.

Cabe mencionar que Gareth Bale es todo menos un mal jugador, por lo que Moyes intentó hasta lo imposible para ganarle el fichaje al Real Madrid, pues incluso bromeó diciendo que intentó secuestrarlo.

A pesar de que en las opciones ofreció un helicóptero para trasladarlo a los entrenamientos y que el Manchester United ofreció más dinero que el Real Madrid, Gareth Bale finalmente optó por la escuadra azulcrema.

Gareth Bale hizo bien al no elegir al Manchester United

A pesar de todos sus intentos, David Moye no consiguió fichar a Gareth Bale pero esto no significó que no se alegrara por él, ya que admiró su decisión de elegir al Real Madrid, donde ganó cuatro Champions.

Asimismo, Gareth Bale hizo historia a pesar de no figurar en el Manchester United, pues en La Verdad Noticias descubrimos que en el año 2013 se convirtió en el fichaje más caro de la historia del futbol, no solo europeo, sino a nivel mundial.