Ex diva de la WWE recordó bochornoso momento con Donald Trump

La ex diva de la World Wrestling Entertainment (WWE), Eve Torres, dio a conocer a través de su cuenta de su cuenta de Instagram un penoso momento que vivió con el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Eve Torres comentó que hace unos años cuando pertenecía a la WWE, asistió a un evento por el día de la defensa contra el acoso, en la cual se tomaron la clásica foto del recuerdo con el ahora mandatario, Donald Trump, y este agarro muy fuerte a la ex luchadora sin querer soltarla.

Eve Torres ex luchadora de la WWE recordó abuso por parte de Donald Trump

“Espero tener un presidente que no ande a tientas ni objetiva a las mujeres. He tomado fotos con miles de hombres en bases militares, en eventos de la WWE y fichajes, y muy pocos me han agarrado y atraído con tanta fuerza como él sin conocerme. Por supuesto, en ese momento creía que era mi trabajo ser un deleite visual en una foto para este supuesto multimillonario, y seguir el juego”, este post lo publicó alusivo al día de los presidente recordando ese mal momento para ella.

Eve Torres escribió en su instagram que es lamentable para ella ver esa foto porque le recuerda sus creencias sobre su valía en ese momento. También invitó a sus seguidores para que vieran la foto a la cual se refiere además de un vídeo que subió mostrando las mujeres como poder defenderse de personas abusivas con una clase de defensa personal.

Eve Torres y Donald Trump en la foto

“Además, esto fue aterrador para mí publicar pero ha estado en mi mente. No nos hemos olvidado de su p + $$ y robo, Sr. Presidente”, agregó en su publicación, donde se ve feliz a Donald Trump rodeado de mujeres hermosas y abrazando a Eve Torres y Maryse otra luchadora de la WWE.

