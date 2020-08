Ex directivo de Chivas ARREMETE contra estrellas de Tigres.

En una entrevista en un programa deprtivo uno de los ex directivos de las Chivas explotó en contra de un par de las más grandes figuras actuales y de la historia del equipo de los Tigres, por su forma altanera de ser de este par de futbolistas del conjunto de San Nicolás de los Garza.

José Luis Higuera es ahora directivo del cuadro del Atlético Morelia de la Liga de Expansión, quien en un programa deportivo recientemente el ex directivo del equipo de las Chivas dijo que el cancerbero argentino Nahuel Guzmán y el atacante galo André-Pierre Gignac son muy altaneros y que prefiere al equipo de los Rayados de Monterrey que a los Tigres.

"Lo que representa Tigres, y como se ha hecho, no me gusta un equipo así. Me quedo con Monterrey. Un equipo con lo que proyecta Tigres no me gusta, me caga la altanería”.