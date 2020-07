Ex conductor de Televisa: al ‘Pollo’ Ortíz le afectó irle al América (Video).

Javier Alarcón en sus charlas de cuarentena con diferentes personalidades del mundo del deporte en nuestro país (comentaristas, ex futbolistas, entrenadores, etc) recientemente tuvo dicha dinámica con uno de los conductores de Televisa/TUDN, quien reveló que su ex compañero Raúl ‘Pollo’ Ortíz estancó su carrera en los medios de comunicación debido a no mantener al margen su pasión por los colores del conjunto del América.

El propio experimentado periodista deportivo Javier Alarcón fue quien cuando comandaba el área de deportes de Televisa, promovió las carreras del ‘Pollo’ Ortíz y Andrés Vaca, en la charla de cuarentena se dio a conocer que el ex conductor de ahora llamado TUDN dejó un gran sabor de boca pero que su pasión por el América y su juventud le ha impedido poder continuar haciendo carrera en una de las empresas más importantes en el tema deportivo.

“Yo se lo he dicho, quizá es demasiado inconsciente de su americanismo, creo que sí se desborda el Pollo. Pero en fin es un gran chavo, que no se desespere”.

'Pollo' Ortíz no pudo con su pasión por América

De igual manera en la charla entre Javier Alarcón y Andrés Vaca, comentaron que el ex conductor de Televisa siempre trataba de justificar el mal paso del equipo del América y además tomaba un rol de sentirse una voz autorizada para hacer opiniones durantes los partidos y para ello aseguraron se necesita tiempo de experiencia para poder hacer valer una opinión sustentable.

“Cuando empiezas a opinar teniendo 19 o 20 años, la gente dice: 'te tienes que ganar esa autoridad', y en general cae muy mal que empieces a hacer juicios”.

En resumidas cuentas para Javier Alarcón y Andrés Vaca la situación del ‘Pollo’ Ortíz, cuando fue conductor de Televisa fue que le ganó la pasión por el América y que se tomó grandes atribuciones sin contar con el bagaje que llevan los años para los grandes comentaristas y analistas del futbol mexicano; por ello no pudo continuar con el despegue de su carrera en la cadena antes mencionada.