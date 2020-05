Ex conductor de TV Azteca pudo LLEGAR a Televisa (VIDEO).

La rivalidad sembrada hace varios años entre TV Azteca y Televisa hoy en día parece haber quedado atrás o al menos no se siente como en otros años por los intensos cambios de conductores que han tenido ambas empresas en su área de deportes, pero de forma reciente uno de los grandes exponentes de esa rivalidad y hoy figura de ESPN, reveló que pudo haber llegado en su momento a la empresa de San Ángel.

Y es que en la reciente semana se dio que ESPN juntó a cuatro de las más grandes figuras del periodismo deportivo en México, en el tradicional programa de Futbol Picante, Christian Martinoli, Luis García; fueron invitados de José Ramón Fernández y David Faitelson; este último reveló que pudo formar parte de las filas de Televisa.

Figura de TV Azteca pudo llegar a Televisa.

“Yo estuve a punto de quemarme en el infierno, hace poco, pero acudí a mis raíces, a mis ideas, a mi formación, a mi alma mater”.

David Faitelson reveló en el programa de ESPN que pudo haber llegado a Televisa, pero esas raíces de las que habla que aprendió en TV Azteca hicieron que no se diera el movimiento.

Martinoli, Joserra, García y Faitelson.

Faitelson pudo llegar a Televisa saliendo de TV Azteca

Pero al final Faitelson aseguró que la situación no se dio debido a que Televisa no llegó al precio del ahora figura de ESPN, que de haber alcanzado con las pretensiones del ex TV Azteca; ahora estaría siendo una estrella en la empresa de San Ángel.

"Si finalmente se hubieran llegado a las cifras, sí me hubiera quemado en el infierno y hasta le hubiera dado una parte a ustedes".

Te Puede Interesar: TV Azteca: José Ramón Fernández reúne a sus MEJORES pupilos

Todo esto fue en un tono de broma, aunque pudiera haber sido cierto y David Faitelson tal vez ahora sería una pieza clave en Televisa. Además José Ramón Fernández dijo que Faitelson ahora que comparte en ESPN con ex conductores de ESPN, ya se ha vuelto amigo del ‘Piojo’ Herrera; dando a entender que se le ha pegado la escuela de Televisa y olvidando sus raíces de TV Azteca.