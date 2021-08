Ex compañeros del Barcelona despiden a Lionel Messi

Mientras el mundo aún procesa la salida de Lionel Messi del Barcelona, los ahora ex compañeros de la leyenda argentina se han expresado en redes sociales sobre su marcha, lamentando el final de sus más de 20 años en el club.

Uno de los primeros en enviar un mensaje de despedida fue Gerard Piqué, quien había jugado con Messi en el Barcelona desde que ambos llegaron a las fuerzas básicas del equipo en el 2000.

También se expresaron algunos futbolistas actuales y fuera del Barcelona, como Antoine Griezmann, Sergio Busquets, Jordi Alba, Carles Puyol y el también legendario Xavi Hernández.

Compañeros de Messi en el Barcelona se despiden

Messi es sin duda el mejor jugador en la historia del Barcelona.

“Ya nada volverá a ser lo mismo. Ni el Camp Nou, ni la ciudad de Barcelona, ni nosotros mismos. Después de más de 20 años en el Club, dejarás de vestir la camiseta del Barca. La realidad, a veces, es muy dura”, escribió el central culé en las redes sociales.

“Nos conocimos en el 2000, teníamos 13 años y una carrera por delante. ¡Qué carrera! ¡La madre que nos parió! Si la hubiéramos diseñado en ese momento, era imposible hacerla mejor. ¡Una p*** locura!, añadió.

Griezmann

Por su parte, Antoine Griezmann escribió: “¡Gracias por todo lo que has hecho en el Barcelona! Por la ciudad, por el club… ¡Lo has cambiado todo! Estoy seguro de que no es un adiós, sino un hasta luego, y que tu camino volverá a cruzarse con el FC Barcelona”.

Busquets

Sergio Busquets le dedicó estas palabras a Messi en su despedida:

“Aún intentando asimilar todo y sabiendo lo difícil que será, solo puedo darte las gracias por lo que has hecho por el club y por los que te hemos acompañado en estos años y en concreto hacia mí”.

“Llegaste siendo un niño y te vas siendo el mejor jugador de la historia, habiendo hecho crecer a este club a la altura que le corresponde y haciendo historia en lo individual y colectivo”, agregó Sergio.

Xavi Hernández escribió:

“Como culé, compañero y amigo, solo puedo darte las gracias por todo lo que nos has dado durante estos años. Hagas lo que hagas, te deseo lo mejor. #elmejordelahistoria”.

Carles Puyol

Muchas gracias por todo, Leo. Nunca te podremos agradecer todo lo que nos has dado, te deseo lo mejor #viscaelbarca.

Jeque de Catar confirma a Messi en el PSG

Medios franceses hablan de la supuesta llegada de Messi al PSG.

Las horas posteriores al anuncio de que el 10 argentino ya no jugaría más con el Barcelona, la incógnita sobre su nuevo equipo fue tendencia en redes sociales, por donde se dio a conocer la presunta llegada confirmada de Messi al PSG.

La primicia llegó en un tuit de un multimillonario jeque de Catar, que invierte en el equipo fracés, quien escribió en un tuit que “Las negociaciones han terminado. Más tarde se hará oficial”.

