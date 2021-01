Ex comentarista Azteca Deportes SIGUE SIN APARECER ¿Se retiró?

Uno de los afamados integrantes del equipo de Azteca Deportes dejó dicha empresa hacia finales del año 2020, de momento en los primeros 20 días del año y desde su salida no se le ha visto en ningún proyecto con alguna otra televisora.

Conocido como ‘El Magazo’, Gerardo Melín, sigue sin aparecer en la televisión, cuando estaba en la empresa del Ajusco engalanaba las transmisiones de la Liga MX reportando las incidencias desde el terreno de juego.

En el mes de noviembre el experimentado comentarista deportivo de Azteca Deportes, anunció su salida de dicha empresa tras 15 años de trayectoria, pero con más de 25 años en los medios de comunicación y ahora Gerardo Melín no ha aparecido en alguna nueva empresa.

Melín sigue sin salir a cuadro

En Azteca Deportes fue también presentador de diversos espacios en la barra deportiva como Los Protagonistas, Pasión Deportiva (Azteca América) y otros proyectos en ADN 40; todo esto sumado a grandes eventos deportivos como Copas del Mundo o Juegos Olímpicos.

Gerardo Melín no ha seguido los pasos de algunos otros ex compañeros de Azteca Deportes como Omar Zerón, Carlos Aguilar o Jesús Humberto López; quienes casi de forma inmediata entraron a otra televisora.

Te puede interesar: David Medrano de Azteca Deportes CUENTA HISTORIA del Video de ‘Zague’

Gerardo Melín en Azteca Deportes.

No cabe duda que es uno de los integrantes que se extrañan en las transmisiones de la Liga MX de Azteca Deportes, pero de momento no ha dado si quiera muestra de algún nuevo proyecto en sus redes sociales; pues en lo que va del 2021 no ha realizado nada en el ámbito deportivo en los medios de comunicación.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.