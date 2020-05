Ex campeona de la WWE revela que fue víctima de violación

La excampeona de la World Wrestling Entertainment (WWE), Nikki Bella, ha revelado en su nuevo libro que fue víctima de violación hasta en dos ocasiones durante su adolescencia, argu,mentando que no lo había relatado antes porque se sentía "avergonzada" y pensaba que era su culpa. Sin embargo, actualmente ha decidido romper el silencio y liberar ese trauma que quedó dentro de ella.

La ex monarca de la WWE reveló la terrible violación

Nikki Bella reveló dos violaciones en su contra

Bella, de 36 años, señaló en la autobiografía, 'Incomparable', escrita con su hermana gemela y también exluchadora de la WWE, Brie, que fue violada cuando tenía 15 años y que el crimen fue cometido por un estudiante de secundaria, al que consideraba su amigo. Sin embargo, cuando tenía 16 años volvió a ser violada, esta vez por un hombre de edad universitaria que la drogó.

Nikki Bella comenta que la WWE le ayudó a superar el trauma de la violación

"Hay una ofensa horrible en ese momento y luego la vergüenza y culpa que siguen, se sienten casi peor que el dolor original", afirmó en el libro. En ese contexto agregó que "cuando algo así te ocurre, entiendes la mentalidad de culpar a la víctima" y "lo fácil que es sentir vergüenza en lugar de ira" y sentir como si "tú misma pudieras haberlo evitado".

"Inmediatamente simplemente me sentí tan avergonzada y me culpé a mí misma, es por eso que decidí mantener el secreto y culpándome a mí misma”, lamentó.

Nikki Bella sacó un libro donde confesó estas violaciones

Durante una entrevista con la revista People, publicada el 5 de mayo, Nikki aseguró que "inmediatamente simplemente me sentí tan avergonzada y me culpé a mí misma" y por eso decidió mantener el secreto. "Y guardándolo en secreto y culpándome a mí misma, empecé a perder mi confianza. Empecé a irrespetarme. Y entonces [en] las relaciones en las que me metí a una edad joven permitía a otras personas irrespetarme y sentía que esto estaba bien y eso era lo que merecía", admitió.