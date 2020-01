Ex árbitro fan de River le pone a su hijo Santiago Bernabéu.

Es sabido que la pasión con la que se vive el futbol en Argentina es llevada a los extremos, en el año 2018 por primera ocasión de la Copa Libertadores de América se disputó un River Plate vs Boca Juniors por dicho trofeo, luego de un empate en ‘La Bombonera’ a dos goles, el no poderse jugar la vuelta en ‘El Monumental’ por agresiones al autobús del conjunto Xeneize y llevarlo a jugar a la casa del conjunto del Real Madrid; el equipo de Marcelo Gallardo se coronó al ganar 3-1 la Vuelta y tras dicho acontecimiento un ex árbitro del país sudamericano le puso a su hijo Santiago Bernabéu, tal como el nombre de la casa del máximo ganador de Ligas de Campeones.

Y es que el ex silbante argentino Pablo Lunati es un gran aficionado al conjunto de River Plate, cuando anunció el nacimiento de su pequeño, de nombre decidió ponerle Santiago Bernabéu; esto sin duda haciendo burla y referencia a la derrota que el cuadro de Boca Juniors sufrió en contra del cuadro de Marcelo Gallardo en el 2018 en la casa del Real Madrid.

Con esto sin duda alguna nos representa que el fanatismo por un equipo en Argentina no tienen límites, la muestra la puso el ex árbitro Pablo Lunati, quien además dejó ver su gran amor por los colores del River Plate. Pero por si fuera poco el ponerle Santiago Bernabéu a su hijo por el recuerdo de aquella copa ganada, además tuvo algunas otras coincidencias numéricas con dicho acontecimiento: el menor nació el 3 de enero (3-1 marcador del juego de vuelta), a las 9:12 horas, en referencia al 9 de diciembre, fecha en que se llevó a cabo el cotejo.

"El 3 / 1 a las 9.12 hrs, nació SANTIAGO BERNABÉU LUNATI, gracias @milykaseb, te amo, después de un 2019 complicado Dios nos mandó este Ángel. ¡GRACIAS A LA VIDA POR PERMITIRME ESTAR!", escribió el ex colegiado en su Instagram.

