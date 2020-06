Ex agente de Schumacher revela historias inéditas del ex piloto de F1

Willi Weber, exrepresentante de Michael Schumacher, ha revelado dos episodios que marcaron la carrera deportiva del siete veces campeón de Fórmula 1. Uno de ellos se refiere al regreso del piloto alemán a la máxima categoría del automovilismo en 2010 tras permanecer tres años fuera de los circuitos.

Schumacher volvió a la F1 a pesar de los consejos

El piloto más laureado de la Fórmula 1 se retiró en 2006 pero acabó volviendo a los circuitos, pese a los argumentos de Weber de que no lo hiciera. "Con el debido respeto, pero en retrospectiva, eso fue lo más estúpido que pudo hacer. Me dijo que estaba aburrido, que tenía que pilotar. Le manifesté que solo tenía cosas que perder, que era el mejor piloto de carreras del mundo, que ya había ganado todo, que estaba en el pedestal más alto que hay. Pero él, sencillamente, no quería escuchar", relató Weber en entrevista al portal Motorsport Total.

"Entonces le deseé todo lo mejor, pero también sabía que, probablemente, saldría mal" y, finalmente, "nos despedimos como amigos", recordó. El regreso de Schumacher con el equipo Mercedes a la Fórmula 1 no fue exitoso y solo logró subir al podio en una ocasión hasta que se retiró definitivamente en 2012. "Seguimos viéndonos mucho y tuvimos muchas conversaciones por teléfono después de su despedida", recordó Weber, que dice no saber nada sobre el estado de salud de Schumacher debido a conflictos con su familia.

Weber también reveló una "conversación confidencial" que mantuvieron en 1997 tras el Gran Premio de Europa en Jerez de la Frontera (España). Era la última carrera de la temporada y el piloto de Ferrari lideraba la tabla con 1 único punto de diferencia sobre el canadiense Jacques Villeneuve, del equipo Williams. El alemán iba primero en la carrera, pero su rival le rebasó y Schumacher colisionó contra el canadiense. Sin embrago, el piloto de Ferrari abandonó la carrera mientras que Villeneuve pudo continuar y se coronó campeón.