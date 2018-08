Ex WWE Melina dio a conocer su retiro de la lucha libre

La ex peleadora de WWE, Melina, dio a conocer que llegó el final de su carrera en la lucha libre.

La Más Latina, llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas con seguidores, donde afirmó que su desempeño ha disminuido significativamente y ya no se encuentra en condiciones de continuar luchando por lo que su trayectoria estaba finalizada.

“A veces tengo tentación de regresar, he pensado y he decido no volver a luchar, no quiero regresar. Tengo cosas que me hacen más feliz. Acepto que mi tiempo ha llegado y mi carrera como luchadora ha terminado”.

Logros de Melina

Melina Pérez, es una peleadora que tiene sangre mexicana y alcanzó la fama con su llegada a WWE en 2005, donde permaneció hasta 2011. Fue manager de MNM, a quienes les hizo compañía en distintos reinados como Campeones de Parejas. Además estuvo con otros luchadores como Mark Henry, Mick Foley, Beth Phoenix, Mick Foley y varios más.

Además llegó a ser Campeona Femenil de WWE tres veces y conquistó el Campeonato de las Divas en dos.

De 2011 hasta este 2018 se mantuvo como luchadora independiente, logrando el Campeonato de MCW Pro Wrestling, el Campeonato Southside Wrestling y por si fuera poco el torneo Reina del Ring de esa misma compañía.