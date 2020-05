Ex D.T Del América acusó a Djalminha de salir de las Águilas

El Argentino, Oscar Ruggeri a su paso por las Águilas del América como Director Técnico, tan solo duró 7 partidos como estratega y guardó el secreto por casi 16 años del culpable de su salida del equipo de Coapa.

En una plática con Fox Sport, Oscar Ruggeri nombró a el jugador brasileño nacionalizado español, Djalma Feitosa Dias conocido como Djalminha de ser el culpable de haber dejado al América por no permitirle jugar en los encuentros de las Águilas.

Oscar Ruggeri habló de su salida del América

Oscar Ruggeri recordó que sin importar los buenos resultados que le daba al América, la institución azulcrema decidió despedirlo después de siete partidos, conociendo los motivos y para sorpresa de él por no alinear al jugador que llegaba como estrella pero que no encajaba con su forma de juego.

"La pasamos muy bien, pero estuve solo seis partidos. Gané y me tuve que ir, le ganamos al Monterrey y me tuve que ir pese a que estábamos en zona de Liguilla”, comentó.

Oscar Ruggeri culpó a Djalminha de su salida del América

Ruggeri salió del América por Djalminha

Oscar Ruggeri, mencionó que antes que saliera del América le echaron porque no ponía al brasileño Djalminha a jugar en los partidos del equipo de Coapa, pero tenía razón por no hacerlo ya que el futbolista no entrenaba, no podía y no podía moverse.

Oscar Ruggeri fue estratega del América

Por su parte el ex futbolista argentino Claudio “el piojo” López, quien jugó con las Águilas durante el periodo de Ruggeri como entrenador, respaldo el comentario de Oscar al señalar que Djalminha a la hora del partido, no tenía el compromiso como el resto de los jugadores.