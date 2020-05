Ex Americanista odiaba al América

En entrevista para ESPN el ex guardameta canterano de las Águilas del América, Hugo González se confesó haber odiado al equipo durante el periodo de Ignacio Ambriz quien lo mantuvo en la banca con poca actividad en el fútbol mexicano.

Hugo González quien Surgido de las fuerzas básicas del América y debutara el 11 de febrero de 2012 al entrar de cambio por Moisés Muñoz en el partido contra el Atlas de Guadalajara, dijo a ESPN que nunca supo porque Nacho Ambriz lo sentó durante su periodo como estratega de los azulcrema.

“Nacho’ me puso y después ‘Nacho’ al siguiente torneo me quitó, ya son cosas que no quería meterme tanto, me guardé el enojo”, dijo González.