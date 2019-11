Ever Guzman asegura que el gol que le anotó a Brasil le cambió la vida

Siempre hay un buen momento para recordar el gol que a Ever Guzmán le cambió la vida; sin embargo, no pudo haber situación más oportuna que la Final del Mundial Sub 17 que jugará este domingo entre México y Brasil.

Fue el autor del tercer gol con el que el 2 de octubre de 2005 el Tri juvenil venció a la Verdeamarela en la Copa del Mundo. Asimismo, fue el primer título mundial que ganó México y el delantero lo tiene más que presente.

México se convertia por primera vez campeon del mundo

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

"Estoy supercontento de que México haya llegado a otra Final de una Copa del Mundo Sub 17 y estoy convencido de que nos pueden regalar un campeonato más. "Claro que me acuerdo siempre de eso y en estos días.

"Ese gol cambió mi vida, porque además le pudimos pasar por encima al equipo brasileño, es algo que nunca voy a olvidar", indicó en entrevista. Guzmán compartió cómo fue aquel gol con el que se confirmó que México había vencido a uno de los mejores equipos del mundo.

Te puede interesar: México le gana a Estados Unidos y clasifica a Tokio 2020

México se proclamaba campeón al ganarle a Brasil.

"Vela me puso una maravillosa asistencia y cayó un golecito que, gracias a Dios, la gente sigue recordando. Muy agradecido y me llena de orgullo. No podíamos decir que Brasil estaba muerto, porque tenían mucha calidad, pero con ese tercer gol sabíamos que ya podíamos festejar. Intenté hacerle una finta al portero y alcanzó a dar un manotazo que me pegó en la pierna izquierda, traté de regresar por el balón y en ese momento decidí que iba a ser mi momento", declaró.

Únete a notros en Instagram