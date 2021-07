Eurocopa: Despiden a aficionada por fingir estar enferma para asistir a semifinal

La semifinal de la Eurocopa 2021 es un momento que nadie olvidará, especialmente la aficionada inglesa Nina Farooqi, ya que la británica fue despedida de su empleo después de que su jefe vió que ella fingió estar enferma para no ir a trabajar y en su lugar, acudir al estadio Wembley para ver la victoria de Inglaterra frente a Dinamarca.

La mujer de 37 años tenía una entrada para asistir a la semifinal de la Euro en Wembley. Nina sabía que no había muchas posibilidades de que su jefe le diera el día libre en su trabajo de fotógrafa para acudir al partido, así que decidió comunicarle que ese día no acudiría a trabajar porque estaba enferma.

Farooqi obtuvo el permiso así que tomó el tren desde Leeds hasta Londres para apoyar a su selección desde las gradas del famoso estadio. Pero todo se vino abajo cuando las cámaras de televisión enfocaron a la inglesa durante la celebración del gol de Simon Kjaer en propia puerta en el minuto 39 del partido de la Euro 2020-21.

Aficionada inglesa pierde su trabajo por acudir a partido

La fanática del fútbol se hizo famosa en redes sociales por su caso/Foto: Marca

La aficionada inglesa perdió su trabajo por acudir a uno de los partidos más importantes de la Eurocopa. Ya que cuando Nina decidió revisar su teléfono celular en el medio tiempo, se encontró con la sorpresa de que las cámaras habían mostrado su rostro al mundo entero.

Sus amigos de Estados Unidos y Australia la reconocieron por televisión, por lo que era poco probable que sus jefes no se hubieran percatado. Sin embargo, fue hasta las 6 de la mañana, de vuelta a Leeds, cuando la joven recibió la llamada de su ahora ex jefe, quien le pidió que no se volviera a presentar al trabajo.

Aunque Nina Farooqi se siente arrepentida de haber mentido, considera que sí fue una buena decisión: "Hay un poco de arrepentimiento, nadie quiere que lo despidan, pero también habría odiado el arrepentimiento de perderme un evento así. Lo volvería a hacer", declaró al Daily Telegraph.

"Me dijeron que me habían visto por televisión, y decidí contarles porque lo hice. Pero no obtuve ninguna empatía por su parte, me dijeron que eso era todo y que estaba despedida", comentó la mujer inglesa.

Inglaterra jugará su primera final de Eurocopa

Inglaterra nunca había llegado a la final del torneo futbolístico, y hay grandes posibilidades de que gane/Foto: Mediotiempo

La selección de Inglaterra jugará su primera final de una Eurocopa el próximo domingo 11 de julio, en el estadio Wembley de Londres en punto de las 14:00 Horas (Hora Centro México), como te hemos informado en La Verdad Noticias. El equipo se disputará contra Italia, quienes la última vez que ganaron la Euro fue en 1968.

La aficionada inglesa Farooqi que pasa gran parte de su trabajo en los campos de fútbol, como fotógrafa de la Superliga Femenina Inglesa, dijo que el fútbol es su vida: "Esto no ha sucedido desde 1996, recuerdo llorar en el sofá cuando Gareth Southgate falló el penalti y ahora vivir esto es increíble".

Así que ella como los miles de aficionados están muy emocionados por ver el partido de la gran final del torneo europeo. Y aunque Nina sabe que por ahora se ha quedado sin trabajo, el sacrificio valió la pena.

