Eurocopa 2021: basura, disturbios y choques antes del Inglaterra vs Italia.

Este domingo, el enorme pasillo que conduce a Wembley se transformó en un basurero gigante, donde botellas volaban, la cerveza y las pelotas de fútbol, en una previa con mayor semejanza a una batalla campal que a lo que se le presupone a un partido de fútbol: la final de la Eurocopa 2021 entre Inglaterra e Italia.

Lo que usualmente es una tranquila calle comercial, con poco ajetreo de personas, se convirtió en una brutal fiesta con miles de personas que actuaban como si el COVID-19 fuera algo del pasado. Solo el hecho de llegar a la estación, mientras se insultaba al conductor del tren por pedir a los pasajeros que no obstruyesen las puertas, se festejaba como un gol.

“Se pueden meter los calzone, los macarraone y los canelones por donde les entren”, coreaban los aficionados de Inglaterra en los vagones del metro que llegaban a la estación de Wembley Park, la preferida por la afición y más práctica para arribar al estadio, que además da una espectacular vista por ese largo callejón que da a este templo del fútbol mundial.

¿Que hizo la afición de Inglaterra en la final?

los ingleses, se entretenían tratando de romper la seguridad de Wembley y colarse en el estadio, situación que provocó choques con las fuerzas de seguridad.

Por ello, las vías peatonales de acceso quedaron totalmente cubiertas de residuos y de vidrios y de botellas rotas, en consonancia con las imágenes que se estaban reproduciendo en el resto de la capital.

Además, la estación de King Cross era evacuada por el lanzamiento de bengalas, Leicester Square se transformaba en el escenario de una batalla campal y los aficionados hacían cola, desde primera hora de la mañana, para meterse en cualquier pub a calentar la final de la Eurocopa 2021.

Aficionados llenan de basura el estadio Wembley

Varias decenas de miles de aficionados ingleses, muchos bajo los efectos del alcohol, no solamente se dedicaron a llenar de basura el sitio sino también a lanzar piedras, latas de cerveza, mochilas y hasta conos de señalización hacia los transeúntes

Por su parte, la policía de Londres pidió a los aficionados a través de Twitter que no acudiesen a Wembley en caso de no contar con entradas, debido a que la zona está “extremadamente frecuentada” con motivo del encuentro entre Inglaterra vs Italia por ganar la Eurocopa 2021.

