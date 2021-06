Eurocopa 2021: Partidos para hoy viernes 18 de junio

El enfrentamiento de Inglaterra con Escocia es quizás el punto culminante de un gran día de acción de la Eurocopa 2021 que podría ver a Los Tres Leones, República Checa y Eslovaquia reservar un lugar en las etapas eliminatorias.

A las 8:00 horas (tiempo de México), arrancará la actividad con el Suecia vs Eslovaquia. Mientras que más tarde, se jugarán el Croacia vs República Checa y el Inglaterra vs Escocia, partidos que podrán determinar al primer invitado de dicho sector a los octavos de final.

8:00 Suecia vs Eslovaquia (Grupo E, San Petersburgo)

Después de haber jugado a la defensiva durante la mayor parte del empate sin goles del lunes con España, Suecia verá este juego como una oportunidad para mostrar más de sus capacidades de ataque.

Sin embargo, habrá poco margen de error contra un equipo de Eslovaquia que sorprendió a Polonia en su primer encuentro, aunque con la ayuda de la expulsión de Grzegorz Krychowiak.

Estadística clave: Eslovaquia nunca ha derrotado a Suecia en cinco intentos anteriores (3 empates, 2 empates), pero sellaría su boleto a las rondas eliminatorias con una victoria aquí.

11:00 Croacia vs República Checa (Grupo D, Glasgow)

Es ahora o nunca para Croacia después de su derrota ante Inglaterra. Los goles han sido su talón de Aquiles, y Zlatko Dalić ha seleccionado 29 alineaciones diferentes en 30 partidos desde que terminó subcampeón de la Copa Mundial de la FIFA 2018 en busca de una solución.

El técnico confía en arreglar el déficit en Hampden Park ante un equipo checo que no tiene ningún problema en ese departamento con Patrik Schick. Su maravilloso gol contra Escocia (su segundo del juego), comprensiblemente, ocupó los titulares tras el partido.

Estadística clave: los checos no han ganado en tres partidos previos contra Croacia, empataron dos y perdieron uno, pero tendrían asegurado un lugar en los octavos de final si pudieran contrarrestar esa tendencia.

14:00 Inglaterra vs Escocia (Grupo D, Londres)

Luego de 25 largos años, desde que el memorable gol de Paul Gascoigne le valiera a Los Tres Leones una victoria en la fase de grupos en la EURO '96, estos dos grandes rivales se enfrentarán nuevamente en Wembley.

El equipo de Gareth Southgate es un gran favorito gracias a su excelente actuación contra Croacia, pero el Ejército de Tartán, afectado por su derrota por 2-0 ante los checos, opondrá una fuerte resistencia.

Estadística clave: Inglaterra ha ganado 18 de los 32 partidos entre los equipos en Wembley, donde Escocia ha registrado nueve victorias contra sus vecinos. No ha habido empates allí en los últimos 15 partidos, Inglaterra ganó 11 y Escocia cuatro.

¿Cómo ver los partidos de la Eurocopa 2021 en vivo?

Al igual que todos los compromisos de la Eurocopa 2021, los tres partidos de este viernes 18 de junio podrán seguirse por Sky Sports, en el canal 1535. En esta ocasión ninguno podrá seguirse por televisión abierta.

Suecia vs Eslovaquia / 8:00 (Tiempo del Centro de México) / Gazprom Arena / Sky Sports – Canal 1534.

Croacia vs República Checa / 11:00 (Tiempo de la Ciudad de México) / Hampden Park / Sky Sports – Canal 1534.

Inglaterra vs Escocia / 14:00 (Tiempo de la Ciudad de México) / Wembley Stadium /Sky Sports – Canal 1534.

Eurocopa 2020

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, la Eurocopa 2020, también conocida como Euro 2020, se postergó debido a la pandemia de COVID-19 que afectó al mundo, sin embargo la decimosexta edición del torneo europeo se celebrará del 11 de junio al 11 de julio del 2021.

En este año como parte de las celebración de los 60 años, se realizará la Eurocopa 2021 en 11 países:

Copenhague (Dinamarca)

Budapest (Hungría)

Amsterdam (Países Bajos)

Bucarest (Rumania)

Escocia (Glasgow)

Sevilla (España)

Baku (Azerbaiyán)

Múnich (Alemania)

Roma (Italia)

San Petersburgo (Rusia)

Londres (Inglaterra)

