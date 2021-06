Eurocopa 2021: Partidos para hoy jueves 17 de junio

Se celebra la jornada 2 de la Eurocopa 2021 en los grupos respectivos en el día de hoy, jueves 17 de junio. Dinamarca vs Bélgica es el partido más destacado de esta fecha, que completa el Grupo B después de que Finlandia y Rusia se enfrentaran en el día de ayer.

La actividad futbolera comenzará desde las 8:00 a.m (tiempo de la Ciudad de México) con el duelo entre Ucrania y Macedonia del Norte. Horas más tarde, se jugará el Holanda vs Austria, que cerrará la Fecha 2 para el Grupo C.

Por otra parte, en medio de este par de partidos del Grupo C, se encuentra el ya mencionado Dinamarca vs Bélgica, encuentro que cerrará la fecha 2 para el Grupo B. Un triunfo pondría a los Diablos Rojos muy cerca de los octavos de final.

8:00 Ucrania vs Macedonia del Norte (Grupo C, Bucarest)

Fue un comienzo frustrante para ambos equipos en la Eurocopa 2021. Aún así, para Macedonia del Norte llegó el momento en que el héroe nacional Goran Pandev consiguió su primer gol en la final y se convirtió en el segundo goleador de más edad de la Euro.

Ahora ambos equipos esperan hacer más historia en la capital rumana, sobre todo porque el lado perdedor en este juego podría ser eliminado más tarde en la noche dependiendo del resultado Holanda-Austria.

Estadística clave: esta es solo la quinta vez que estos tiempos se encuentran, y la primera en seis años. Ucrania ganó dos veces en la fase de clasificación para la Euro 2016, mientras que sus dos amistosos anteriores produjeron un empate y una victoria en Macedonia del Norte.

11:00 Dinamarca vs Bélgica (Grupo B, Copenhague)

Tras las intensas emociones de la emergencia médica de Christian Eriksen en la derrota inicial de Dinamarca ante Finlandia, su equipo regresa al estadio Parken para lo que seguramente será una ocasión conmovedora.

Esta vez, los daneses se enfrentan al equipo que encabeza la clasificación de la FIFA, y Bélgica sabe que una segunda victoria después de su impresionante victoria sobre Rusia los llevaría a octavos de final con un juego de sobra.

Estadística clave: los equipos han tenido un récord notablemente parejo a lo largo de los años, cada uno ganando seis de los 15 partidos hasta la fecha. Siete de ellos han tenido lugar en Copenhague, donde ambas partes han triunfado tres veces.

14:00 Holanda vs Austria (Grupo C, Amsterdam)

Holanda vs Austria.

Un lugar en la fase eliminatoria es el premio que se ofrece a los vencedores de este juego, el único encuentro de la jornada 2 entre dos ganadores del juego inicial. Dependiendo del resultado anterior en Bucarest, otros tres puntos podrían incluso confirmar el primer lugar.

Cabe señalar que los últimos seis partidos de Holanda han producido 27 goles (19 a favor, ocho en contra), y su derrota en montaña rusa por 3-2 sobre Ucrania en la capital holandesa estaba de moda.

Estadística clave: Holanda ha ganado los últimos seis partidos marcando 18 goles en ese período: un promedio de tres goles por partido.

¿Cómo ver los partidos de la Eurocopa 2021 en vivo?

Al igual que todos los compromisos de la Eurocopa 2021, los tres partidos de este jueves podrán seguirse por Sky Sports, en los canales 1535/534. En esta ocasión ninguno podrá seguirse por televisión abierta.

Por su parte, el servicio gratuito en español de streaming creado por Univision, Prende TV, tendrá todos los partidos de la jornada, menos justamente el primero de la fecha, Italia - Turquía, y el último de esta, Francia - Alemania, que podrán ser vistos por Univision.

Ucrania vs Macedonia del Norte / 8:00 (Tiempo del Centro de México) / National Arena / Sky Sports.

Dinamarca vs Bélgica / 11:00 (Tiempo del Centro de México) / Parken / Sky Sports.

Holanda vs Austria / 14:00 (Tiempo del Centro de México) / Johan Cruijff Arena / Sky Sports.

Eurocopa 2020

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, la Eurocopa 2020, también conocida como Euro 2020, se postergó debido a la pandemia de COVID-19 que afectó al mundo, sin embargo la decimosexta edición del torneo europeo se celebrará del 11 de junio al 11 de julio del 2021.

En este año como parte de las celebración de los 60 años, se realizará la Eurocopa 2021 en 11 países:

Copenhague (Dinamarca)

Budapest (Hungría)

Amsterdam (Países Bajos)

Bucarest (Rumania)

Escocia (Glasgow)

Sevilla (España)

Baku (Azerbaiyán)

Múnich (Alemania)

Roma (Italia)

San Petersburgo (Rusia)

Londres (Inglaterra)

