Eurocopa 2021: ¿Cuáles son las sedes y el aforo permitido?

Tras un año de espera por la pandemia del COVID-19, este viernes por fin arrancó la Eurocopa 2021, en donde 24 selecciones clasificadas darán todo en el campo con tal de llevarse el gran trofeo a casa y por primera vez las gradas no lucirán llenas de aficionados debido a que la crisis sanitaria continúa.

Los encuentros se llevarán a cabo en once ciudades diferentes de once países, sin embargo, debido a la pandemia el aforo no será el mismo para cada sede.

En el caso del Estadio Olímpico de Roma en donde se llevará a cabo el partido inaugural entre Turquía vs Italia el aforo permitido es del 33%. Sin embargo, para la final en el mítico estadio de Wembley en Londres, conocido popularmente como "La Casa del Fútbol" se espera un aforo de hasta el 100%.

Sedes de Eurocopa 2021

Serán 11 sedes en 11 ciudades.

Grupo A

Turquía

Italia

Gales

Suiza

Las sedes serán el Estadio Nacional en Bakú con un aforo de 50% y el Estadio Olímpico en Roma con 33% de aforo.

Grupo B

Dinamarca

Finlandia

Bélgica

Rusia

Las sedes serán el Estadio Krestovsky en San Petersburgo con un 33% de aforo y en Telia Parken Stadium en Capenhague con 50%.

Grupo C

Países Bajos

Ucrania

Austria

Macedonia del Norte

Las sedes serán el Johan Cruijff Arena en Ámsterdam con 33% de aforo y el Arena Națională en Bucarest con 25% de aforo.

Grupo D

Inglaterra

Croacia

Escocia

Chequia

Las sedes serán el Hampden Park en Glasgow con el 25% de aforo y el Estadio de Wembley en Londres con el 25% de aforo.

Grupo E

España

Suecia

Polonia

Eslovaquia

Las sedes serán el Estadio Krestovs en San Petersburgo con el 50% y el Estadio La Cartuja en Sevilla con el 33% de aforo.

Grupo F

Hungría

Portugal

Francia

Alemania

Las sedes serán el Allianz Arena en Múnich con el 22% aforo y el Estadio Ferenc Puskás en Budapest con el 100% de aforo.

Como te dimos a conocer previamente en La Verdad Noticias, la fase de semifinales y la gran final del torneo se disputarán en el mítico Estadio de Wembley y tendrá un aforo del 100%.

¿Dónde ver la Eurocopa 2021?

Los partidos serán transmitidos en vivo a través de los canales ESPN, Caracol, WinSports Plus y TLT para América Latina, mientras que en México los partidos serán transmitidos por Sky Sports y Televisa (Canal 5).

La Eurocopa 2021 se celebrará del 11 de junio al 11 de julio en más de 11 sedes y si quieres ser parte de esta importante fiesta futbolística da clic aquí para conocer el calendario completo.

