Eurocopa 2021: Cristiano Ronaldo provoca caída millonaria caída a Coca-Cola

Hay un dicho reciente “Cualquier gesto o palabra de Cristiano Ronaldo tiene una repercusión mundial”, y este lunes, se comprobó. La Eurocopa 2021 se está llevando a cabo y en la rueda de prensa previa al partido de Portugal contra Hungría, el jugador solo tuvo que apartar de su zona dos botellas de Coca-cola.

Sí, así como se lee, el astro cuando se sentó alcanzó a ver dos botellas de Coca-Cola y las alejó de su sitio para después sostener una botella de agua y dijo a las cámaras: "Agua. Coca-Cola...", haciendo referencia que lo que hay que hacer es beber agua.

Aqueel “simple” pero poderoso gesto del CR7 de no querer botellas gaseosas tuvo una enorme repercusión negativa para la marca que al observar la evolución de las acciones y del precio de la compañía antes y después, del 'momento Cristiano' tuvo pérdidas millonarias.

Eurocopa 2021: Cristiano Ronaldo y su influencia fuera de las canchas

Las canchas de fútbol de la Eurocopa 2021 no son el único lugar al que temer cuando Cristiano Ronaldo está presente.

La Eurocopa 2021 no es la primera de Cristiano Ronaldo quien ha participado previamente en cuatro ediciones de la Eurocopa, en las cuales ha logrado anotar un total de 9 goles. Pero es evidente que tiene un poder incluso fuera de las canchas.

Lo anterior se comprueba en el mercado bursátil de Europa el cual abrió a las 15 horas, momento en que la acción de Coca-Cola se encontraba en cifras cercanas a los 56.10 dólares.

Tan solo 30 minutos después, después que Cristiano rechazara botellas dieran la conferencia de prensa del Puskas Ferenc Stadium de Budapest, las acciones bajaron a 55.22 dólares por acción.

En resumen, apartar las botellas de la bebida en una entrevista de la Eurocopa 2021 popular provocó una brutal caída del 1.6% para la compañía en el mercado bursátil. Que significa: La Coca-Cola pasó de valer 242 mil millones de dólares a 238 mil millones, las pérdidas totales fueron 4.000 millones de dólares.

¿Cuántos títulos tiene Cristiano Ronaldo?

El CR7 tiene 34 títulos.

Si duda astro portugués tiene la influencia necesaria, en esta Eurocopa 2021, para hacer perder millonarias ganancias, pero todo esto se debe a lo que ha hecho en su carrera deportiva. Cristiano, ha alcanzado ya los 34 títulos desde que ganó el primero cuando vestía la elástica del Sporting de Portugal.

Lo anterior lo ha llevado a valer 29 millones de euros, un precio que Ronaldo ya tiene precio en Italia y no es de sorprender ya que ha anotado un total de 778 goles en los mil 69 partidos que ha jugado.

Tan solo en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo anotó 450 goles, en la Juventus fueron 101, mientras que en Portugal 104.

¿Qué opina el CR7 sobre las bebidas carbonatadas?

El internacional portugués ha dicho en algunas entrevistas que es importante que los niños tengan una dieta sana y saludable, alejada de azúcares y grasas, inclusive cuando fue cuestionado sobre su relación con su hijo respecto a este tema, Cristiano fue claro.

"Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta, y come patatas fritas y él sabe que no me gusta", afirmó Cristiano Ronaldo. De hecho antes del debut en la Eurocopa 2021, el CR7 fue más allá y protagonizó una escena que ha tenido consecuencias en el mercado bursátil.

