Eurocopa 2021: A qué hora ver Francia vs Portugal, uno de los partidos esperados

Este miércoles 23 de junio, la Eurocopa 2021 presentará en punto de las 14:00 Horas (Hora México), uno de los partidos más esperados del torneo: Portugal, quienes son los actuales campeones de la Euro (desde el 2016), contra Francia, el equipo favorito de este año. Esta es la tercera fecha del Grupo F.

El estadio Puskas Arena de Budapest en Hungría será la sede donde dos grandes potencias del fútbol se enfrentarán, y veremos el esperado encuentro entre dos de los jugadores más sobresalientes del evento, Cristiano Rolando y Kylian Mbappé.

La selección francesa ya tiene seguro su pase a los octavos de final de la Euro 2020-21; por el contrario, la selección de Portal necesita sumar o que Alemania pierda ante Hungría en el partido que se jugará a la misma hora en el Arena de Múnich.

¿Dónde ver los partidos de la Eurocopa 2021?

Los partidos de la Eurocopa 2021 se podrán ver a través del canal TUDN de Televisa, en el Canal de Las Estrellas, el Canal 5, el Canal 9, aunque solo los más destacados son los que se transmiten en televisión abierta, así como en la señal de internet de los mismos.

En caso de que quieras ver cada uno de los juegos de la UEFA puedes sintonizar a través del servicio de Sky Sports en los canales 534 o en HD en el 1534.

Como te informamos en La Verdad Noticias, los partidos de hoy miércoles 23 de junio en la Euro serán entre Suecia vs Polonia, Eslovaquia vs España, Portugal vs Francia y Alemania vs Hungría.

¿Dónde se está jugando la Eurocopa 2021?

El evento futbolístico de la Eurocopa 2021 se está jugando en 11 ciudades distintas de 11 países. Recordemos que la edición 2020 tuvo que ser pospuesta debido a la pandemia, y aunque el virus aún sigue en el mundo, los organizadores decidieron seguir todos los protocolos de sanidad más estrictos, para poder realizarlo. Las sedes son:

Copenhague (Dinamarca)

Budapest (Hungría)

Amsterdam (Países Bajos)

Bucarest (Rumania)

Escocia (Glasgow)

Sevilla (España)

Baku (Azerbaiyán)

Múnich (Alemania)

Roma (Italia)

San Petersburgo (Rusia)

Londres (Inglaterra)

El torneo arrancó el 11 de junio, y terminará el 11 de julio. La gran final se llevará a cabo en el estadio de Wembley en Londres, Inglaterra. Hasta ahora todo apunta a que Francia podría finalmente reivindicarse y finalmente llevarse el título de la Euro, sin embargo, todo puede ocurrir.

