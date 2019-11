Eurocopa 2020: Portugal derrota a Luxemburgo; CR7 suma 99 goles (VIDEO)

Eurocopa 2020: Portugal derrota a Luxemburgo; CR7 suma 99 goles| TF-Images

Portugal consiguió su clasificación el día de hoy tras derrotar a Luxemburgo con un marcador de 2 - 0, la selección de CR7 aspira a retener el título de campeón que obtuvo en Francia 2016.

A pesar de los refuerzos portugueses, el partido no fue para nada sencillo porque la selección de Luxemburgo hizo varias jugadas muy interesantes y supo defender de forma eficiente para complicar el partido a Portugal.

Por otro lado, quien resultó complacido con el partido fue el mismo Cristiano, quien consiguió anotar su gol número 99 con la selección portuguesa, misma que calificó a la Eurocopa 2020 en segundo puesto del grupo B que con esta victoria sumó 17 puntos, sólo por debajo de Ucrania con diferencia de 3 unidades.

El director técnico de Portugal, Fernando Santos, pasó por momentos de angustia y desesperación, y es que sus jugadores no lograban concretar del medio para adelante, Silva, Fernándes y Pizzi no lograban habilitar al estrella Cristiano Ronaldo además de que lo que complicó más el juego para los portugueses fue la cancha, que no se encontraba en la mejor de las formas.

Portugal es el último campeón de la Eurocopa

Al minuto 38, Bernardo Silva logró la conexión con Bruno Fernándes para anotar el primer tanto del partido y daba ventaja sobre Luxemburgo, lo cual puso eufóricos a los cientos de aficionados que apoyaban a Portugal.

Después del medio tiempo, los portugueses tuvieron mucha más armonía en sus jugadas, lo que fue demostrado en los primeros minutos de la segunda mitad, en donde se presentaron varias oportunidades para rematar el encuentro.

Portugal amplió su ventaja al minuto 85 con el gol número 99 que anotaba Cristiano Ronaldo para su país, llegando por la banda izquierda y perseguido por un defensa que venía de muy adelante, Cristiano Ronaldo presiona al guardameta para salir, y aprovechando el desconcierto del portero, Ronaldo bombea el balón para anotar sin ninguna complicación.

