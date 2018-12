Eugenio Derbez podría estar muy cerca de retirarse de la pantalla

Después de su ausencia en México, debido a que tuvo que vivir cuatro meses en Australia, donde rodó la película 'Dora la Exploradora', Eugenio Derbez comprendió que era momento de bajar el ritmo y dedicarle más tiempo a su familia, y en especial a su hija menor, Aitana.

El talentoso mexicano, esta consciente de que su trabajo es muy demandante con respecto a horarios y atención, lo que en ocasiones a derivado en su ausencia dentro de casa y por ende un poco de falta de atención para con su familia, en especial con su adorable pequeña, Aitana.

Te puede interesar: Kim Kardashian enseña por accidente las 'chichis' (FOTO)

Fue la hermosa pequeña quien hizo reflexionar acerca de esto al famoso actor Eugenio Derbez, pues comenta que aunque es pequeña, Aitana esta muy conociente de muchas cosas que el ignoraba.

Y claro, a cualquier padre este tipo de comentarios o acciones por parte de sus hijos, suele conmoverles y hasta motivarlos para hacer cambios inmediatos. Eugenio Derbez no fue la excepción, pues las palabras de su pequeño retumbaron fuertemente en su cabeza.

“Eso me cambió, me conmovió durísimo. Que la niña, por encima de los parques de diversiones, los koalas, haya dicho eso. Eso te habla de lo importante que es para los niños el tiempo con los padres”.

Eugenio, como bien lo comentó al sitio web 'Zeleb', piensa tomarse más tiempo con su familia, sin embargo, este no pretende retirarse o por lo menos no por el momento.

De hecho, su más grande temor es que llegue el día en el que Aitana no quiera estar con él debido a tantas ausencias.

“No, todavía no (lo ha rechazado Aitana), pero no quiero que llegue el día en que me suceda, que ya me sucedió con mis hijos”, aseguró el actor.