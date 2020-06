Estrella del motociclismo recibe disparo en la cabeza

El ex motociclista canadiense Miguel Duhamel fue víctima de un ataque cuando conducía su bicicleta por una ruta de Las Vegas, Estados Unidos. El ex piloto recibió un disparo en la cabeza que provino de un auto que lo sobrepasó en el camino. Afortunadamente, el proyectil fue disparado desde un arma de aire comprimido y solo le causó heridas superficiales. Sin embargo, las fotos que publicó en sus redes sociales en los minutos posteriores al incidente generaron gran preocupación entre sus fanáticos.

Como toda las semanas, Duhamel había salido a dar una vuelta en su bicicleta por la zona de Red Rock Canyon. Según su propio relato, lo más peligroso de ese trayecto suelen ser las pequeñas piedras que salen volando cuando los autos pasan a gran velocidad por el asfalto. “A veces golpean las ruedas o tus piernas, pero eso es normal”. dijo el ex motociclista en una entrevista concedida a Fox News.

Nada hacía pensar lo que le ocurriría ese día. El canadiense contó que se encontraba pedaleando por la ruta cuando un vehículo se le puso a la par. Desde el interior le apuntaron con un arma y le dieron un balazo en la cabeza. “Un auto me sobrepasó, como sucede normalmente, pero de repente escuché como un disparo”, contó.

El proyectil perforó su casco y le causó una herida que comenzó a sangrar de manera abundante. “Por un minuto pensé que no era nada, pero cuando vi la sangre, supe que algo estaba mal y paré”, señaló Duhamel, que compartió las imágenes del momento en sus redes sociales. Afortunadamente para el ex piloto, el disparo provino de un arma de aire comprimido, por lo que la lesión fue superficial y no revistió mayor gravedad.

Por el momento, las autoridades no han logrado encontrar al responsable del ataque. La zona en la que le dispararon a Duhamel es un sitio muy popular para los ciclistas y muchos temen que puedan producirse nuevas agresiones. La preocupación es mayor debido a que en ese tramo de la ruta no hay buena señal de celular.