Estrella del América es CORRIDA por Peláez en festejo del título.

Uno de los zagueros más emblemáticos en la escuadra del América y tal vez el mejor lateral izquierdo de todos los tiempos, es sin duda el charrúa Cesilio de los Santos, quien recientemente en una charla con ESPN señaló que cuando se encontraba festejando un título con las Águilas el ex directivo Azulcrema, Ricardo Peláez, lo corrió del conjunto de Coapa.

Y es que tras lograr un título con el América Sub-20 en la época que lograron cuatro cetros consecutivos, parece ser que el campeonato no le fue suficiente para la ex estrella del conjunto de las Águilas para continuar en el equipo y en medio de la algarabía Ricardo Peláez le informó que estaba fuera del equipo.

“Cuando salimos campeones con la Sub-20, los muchachos estaban festejando en el vestuario y a mí me estaban corriendo”.

Cesilio de los Santos.

Peláez corrió a Cesilio de los Santos tras título con América

Cesilio de los Santos fue campeón con el equipo del América Sub-20 en el Torneo Apertura 2011, pero después de ello la directiva Americanista encabezada por Ricardo Peláez le informó de su salida en pleno festejo del título con los juveniles Azulcremas.

El ex futbolista del América, Cesilio de los Santos, indicó que no se sabe lo que las personas puedan tener en mente, pero resaltó la entrega que tuvo mientras permaneció con el cuadro de Coapa dentro del cuerpo técnico, ya que no ha ocultado a lo largo de los años su pasión por el conjunto de Coapa y cuando estuvo en las fuerzas básicas dio todo como lo hizo dentro del terreno de juego cuando fue futbolista en las épocas de los 80’s y 90’s.

América Campeón Sub-20.

Te Puede Interesar: América buscaría a Aldo Rocha para el Apertura 2020