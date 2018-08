'Estoy feliz'; palabras de Kalinic, croata sin Mundial luego de llegar al Atleti

El Atlético de Madrid hizo público el acuerdo que consiguió con el AC Milan por el cual el jugador croata Nikola Kalinic llega a ser futbolista rojiblanco por las próximas tres campañas.

El conjunto colchonero dio a conocer este jueves en su sitio web de internet la contratación del internacional, de quien resaltó que es "un delantero potente y con muy buen juego por alto, que acumula una gran experiencia en el futbol europeo".

Nikola Kalinic contento por su llegada al equipo colchonero

"Estoy feliz por llegar al Atlético porque es un equipo grande. Cada año juegan en la Champions y siempre pelea por estar entre los primeros. Estoy contento de estar aquí. Por supuesto, intentaremos ganar el título", señaló el delantero luego de su primer práctica.

Nikola Kalinic

"No me gusta hablar sobre mí. Mejor que me vean jugando y así sabrán cómo juego. Estoy muy contento con entrenar con jugadores y entrenador top".

Niko inicia esta nueva era después de haber jugado un año en el calcio italiano y de ser una pieza clave para su equipo, jugando 41 partidos y anotando seis goles en toda la campaña 2017-2018.

Nikola Kalinic

Cabe mencionar que el jugador de 30 años trata de dejar en el pasado el trago amargo que vivió en el Mundial de Rusia 2018, donde se vio obligado a ser separado de la concentración por tener diferencias con el seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic.