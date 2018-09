"Estoy en el final de mi carrera", Goldust

El peleador de la WWE, Goldust, ya tiene en mente el retiro, debido a que sus 50 años de edad se encuentra consciente que no le será posible continuar peleando mucho tiempo.

En la actualidad Goldust es uno de los peleadores veteranos de la WWE, sin embargo ya no cuenta con mucho trabajo en la empresa y va avanzando el tiempo y va saliendo menos al ring.

"He luchado contra todo el mundo y he interpretado cada reencarnación de mi personaje que se me ha ocurrido. Estoy en el final de mi carrera y en abril cumpliré 50 años".