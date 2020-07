Estos son los horarios de transmisión de ronda de clasificación de Minnesota Wild

Minnesota Wild jugará el primer partido contra Vancouver el domingo 2 de agosto. Una edición especial de una hora de Wild en vivo comenzará la transmisión a las 8:30 p.m.

FOX Sports North también televisará el juego de exhibición de Minnesota contra la Colorado Avalanche el miércoles 29 de julio. La cobertura comienza ese día a la 1:30 p.m.

Fox Sports anuncia los horarios de transmisión

Horarios de partidos por Fox Sports North

El locutor de jugada por jugada Anthony La Panta y los analistas Wes Walz y Ryan Carter aparecerán en las transmisiones en vivo de la red, mientras que el reportero Kevin Gorg llevará a cabo entrevistas con los jugadores en Zoom.

El talento funcionará de forma remota para todos los juegos y las transmisiones se originen desde Xcel Energy Center.

Wild Live se emitirá antes y después de cada transmisión con Audra Martin presentando los programas previos y posteriores al juego junto a Wes Walz y Ryan Carter.

Un número selecto de juegos también se transmitirá simultáneamente en FOX Sports Wisconsin, que están marcados en el calendario con asteriscos.

Horario de televisión de la ronda de clasificación de Minnesota Wild:

Miércoles 29 de julio: Exhibition vs Colorado, 1:30 pm

Sábado 2 de agosto: vs. Vancouver-Juego 1, 9:30 pm

Martes 4 de agosto: vs. Vancouver-Juego 2, 9:30 pm

Jueves 6 de agosto: vs. Vancouver-Juego 3, Pendiente

Viernes 7 de agosto: v.s Vancouver-Juego 4, Pendiente

Sábado 9 de agosto: v.s Vancouver-Juego 5, Pendiente

Todos los juegos se transmitirán en vivo en FOX Sports GO, que está disponible en la aplicación FOX Sports GO. La aplicación se puede descargar desde iTunes, Google Play, Amazon App Store y Windows Store. Streaming ahora también está disponible en varios dispositivos conectados, incluidos Apple TV, Android TV, FireTV, Roku, Chromecast y Xbox One.