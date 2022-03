Esto es lo que gana Mbappé al ser parte del PSG actualmente

El delantero podría aumentar sus ingresos si renueva su contrato/Foto: Vanitatis

El delantero Kylian Mbappé gana actualmente 3,8 millones de euros netos de sueldo en el Paris Saint-Germain (PSG), lo que le supone para el equipo unos 28 millones de euros brutos por temporada mantener al jugador. Por lo que según los cálculos, el futbolista se embolsa 1,15 millones de euros cada mes.

Sin embargo, esto podría cambiar radicalmente si el jugador francés decide renovar su contrato. Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, se ha rumorado que Mbappé podría ser fichado por el Real Madrid, aunque todavía no se sabe si el futbolista aceptará dejar el equipo parisino.

Recordemos que el PSG desembolsó al Mónaco 140 millones de euros en 2017 para hacerse con los servicios de Mbappé. En la negociación se incluyeron 35 millones en bonus.

La millonaria cláusula del contrato de Mbappé con el PSG

No se sabe si el Real Madrid va a pagar la millonaria cantidad que el jugador ha solicitado/Foto: Mediotiempo

Hay una cláusula en el contrato de Mbappé que no se conoce exactamente. Pero se rumora que en uno de los intentos de renovación del PSG el jugador pidió que le pusieran una de 80 millones de euros, algo a lo que el PSG se negó teniendo en cuenta que está ante el mejor jugador del mundo.

Además equipos como el Real Madrid el pasado verano no pudieron pagar su cláusula porque no existía, se tuvieron que limitar a negociar con el conjunto parisino para poder llevarse al jugador. Por lo tanto, no se ha revelado si el equipo podrá ofrecerle ese millonario salario al delantero de 23 años de edad.

¿Cuánto termina el contrato de Mbappé con el PSG?

El delantero asegura que sólo está enfocado en su momento en el PSG/Foto: AS

Su contrato terminará el 30 de junio de 2022, es decir, a día de hoy el futbolista es libre de negociar con quien quiera, pero según sus declaraciones, no está pensando el futuro, sólo está centrado en hacer una buena temporada en París.

Los rumores no paran de sonar y la mayoría de ellos apuntan a que lo tiene cerrado con el Real Madrid. Pero hasta el momento, Mbappé continúa generando una fortuna por estar en el PSG.

