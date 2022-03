Esto dijo Nicolás Larcamón sobre su posible llegada al Club América

Nicolás Larcamón ha hablado sobre la serie de rumores que lo acercan al Club América como Director Técnico, mismos que aseguran llegará al club de Coapa al término del Clausura 2022.

El nombre de Larcamón ha estado presente en las tendencias deportivas, pues se estima es el principal candidato de las águilas para suplir la salida de Santiago Solari.

Mientras el Puebla se burla del América en Twitter, hay quienes aseguran esta dinámica se tornó personal desde que se venía rumoreando la salida de su director técnico.

Larcamón habló ante los medios de comunicación sobre su posible llegada al banquillo de DT en el Club de Coapa.

“Sé que hay rumores, pero no (me concentro en eso). Lo que me importa es jugar instancias finales en mayo. Hoy, me conecto con el presente, con mi equipo, y el futuro puede esperar”. señaló.