Esto dijo Canelo Álvarez ante comparaciones con Messi y Cristiano Ronaldo

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es sin duda el deportista mexicano más conocido en el mundo, pero además de eso entra en el top mundial de la élite más alta del deporte, un lugar en el que caben las comparaciones con las máximas estrellas del fútbol, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

El pugilista tapatío es capaz de convocar a decenas de miles de personas en sus peleas y sin duda es uno de los atletas más mediáticos a nivel mundial, y tampoco le hacen falta los fans.

Pero incluso más allá de sus logros y de su abultada fortuna, el Canelo Álvarez sigue siendo humilde y reconoció recientemente que no esperaba la magnitud de su éxito en el boxeo, y que en ocasiones “se la cree”.

Canelo está al nivel de Messi y CR7

Canelo aceptó que a veces 'se cree' las comparaciones.

En una entrevista para TUDN, el campeón unificado de las 168 libras respondió las preguntas de la presentadora sobre la importancia que tiene como deportista al lado de las leyendas vivientes del balompié mundial, ante lo cual el tapatío respondió:

“A me la creo y a veces me pongo a pensar y estoy contento y agradecido, nunca imaginé llegar a todo esto. Imaginé ganar lo mejor, pero nunca imaginé la magnitud. La verdad es que me siento muy contento y eso me motiva para seguir en el primer nivel”, dijo Saúl Álvarez.

‘Canelo’ ha sido, durante varios años consecutivos, el único mexicano que aparece en las listas de los deportistas más pagados del mundo, entre quienes no hacen falta Messi y Cristiano Ronaldo.

¿Cuándo pelea el Canelo Álvarez?

Canelo peleará el 6 de noviembre.

El mexicano se enfrentará a Caleb Plant el próximo 6 de noviembre en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada. Los rumores apuntaban a un combate contra Dmitry Bivol el 18 de septiembre, pero esta propuesta no avanzó.

El Canelo peleará para retener su título del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría de 168 libras. En caso de obtener la victoria, el tapatío sería el primer peleador en unificar los cuatro títulos mundiales supermedianos.

