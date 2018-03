Esteban Arce contra el matrimonio igualitario por aparición de la Virgen

"A partir de ese momento decidí promover mensajes en defensa de la familia, de los no nacidos", dijo.

El comunicadorargumentó que su postura en contra de la diversidad y del matrimonio igualitario se debe a que durante una peregrinación al santuario de Medjugorje, Boznia-Herzegovina,Así lo afirmó en el congreso "Guadalupe y Fátima: Mensaje de esperanza", en el que participó el pasado 13 de octubre en la antigua Basílica de Guadalupe. Según su anécdota, cuando los peregrinos subían al lugar,"Lo que a mí me impactó fue que a mi lado iba una señora con una niña pequeña. Sin conocerme, me habló por mi nombre a la vez que lanzó palabras ofensivas contra Dios y la Virgen. Me entró mucho miedo en ese momento pero al día siguiente volvimos a verlas y la estaban más tranquilas". https://twitter.com/siamemx/status/920050286361681921 A partir de ese día, dijo Arce, ha tratado de dedicarse a la oración y de "y de los valores de la sociedad". Su testimonio además fue retomado por la Arquidiócesis de México a través de su portal de internet y de decenas de feligreses que acuden al santuario de Medjugorje con la esperanza de encontrarse a la Virgen María.