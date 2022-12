Este hijo de Pelé está en prisión por narcotráfico; lo liberaron y volvió a caer

Mientras Edson Arantes do Nascimento lucha contra el cáncer, sus siete hijos le han mostrado su apoyo, pero ¿sabías que un hijo de Pelé está en la cárcel por narcotráfico y otros graves delitos?, en La Verdad Noticias te traemos los detalles.

El astro brasileño se casó en tres ocasiones y tuvo hijos fuera del matrimonio, por lo que su familia creció con el paso de los años mientras continuaba haciendo historia en el mundo del futbol.

Actualmente, Edson se encuentra bajo el cuidado de su familia en un hospital de Sao Paulo y todos estuvieron a su lado para pasar Navidad, pero hay una historia del ‘O’ Rey que pocos conocen: uno de sus hijos está prisión. ¿Qué hizo? Te contamos a continuación.

¿Qué hizo el hijo de Pelé que está en la cárcel?

Se trata del segundo hijo del ex astro brasileño.

Se trata de Edson C, segundo hijo de Pelé, con su primera esposa, Rosemeri dos Reis Cholbi. El joven tiene actualmente 33 años y se encuentra cumpliendo una larga condena en prisión.

De acuerdo con los reportes, el hijo del futbolista está en la cárcel por los delitos de lavado de dinero y narcotráfico. Durante su juventud, Edson intentó seguir los pasos de su padre en el futbol y formó parte del equipo de Santos en la época de los 90, pero al poco tiempo tuvo que dejarlo, pues, no contaba con las habilidades.

En 2005, el hijo del astro fue detenido junto con otras 17 personas al ser acusado de lavado de dinero y narcotráfico. En 2013 se dio a conocer que el joven sufrió problemas con las drogas y ese mismo año un juez lo exculpó del delito de narcotráfico, pero fue condenando por lavado de dinero con recursos de procedencia ilícita.

El hijo de Pelé pasó únicamente seis meses en la cárcel al apelar la sentencia, pero en 2017, regresó nuevamente tras las rejas, esta vez recibiendo una condena de 12 años. Por lo que, actualmente, Edson C se encuentra en prisión.

¿Quiénes fueron las esposa de Pelé?

La familia del astro.

El jugador se casó en tres ocasiones y tuvo siete hijos, aunque no todos fueron procreados dentro del matrimonio. Sus esposas fueron: Rosemeri Cholbi con quien tuvo tres hijos: Kelly Cristina, Edson y Jennifer; Assíria Seixas Lemos con quien procreó a los gemelos Joshua y Celeste, y su tercera esposa fue Marcia Aoki, con quien no tuvo hijos. Como dimos a conocer previamente, el hijo de Pelé que está en la cárcel es Edson C.

