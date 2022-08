Este es el antes y después de Chicharito Hernández a 16 años de su debut

Javier “Chicharito” Hernández, jugador de Los Ángeles Galaxy de la MLS, ha generado cierta polémica en torno a su apariencia, debido a un par de fotografías en el que se compara su antes y después de su llegada al club estadounidense.

En diversas ocasiones se han distribuido en redes sociales una serie de fotos y memes en los que se hacen una comparativa del futbolista cuando fichó por el equipo en 2020 y otra reciente de 2022.

En estos memes, varios usuarios han hecho referencia que la empresa de nutrición que patrocina al LA Galaxy, Herbalife Nutrition, es la culpable de haber empeorado el rostro del delantero mexicano Javier Hernández.

¿Por qué se ve tan viejo Chicharito?

“Chicharito” @CH14 detalla el momento en que entró en depresión y cómo logró salir de ese momento����⚽️. pic.twitter.com/c3D8J7xDAl — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) May 2, 2022

Lo anterior tomó relevancia hace un par de meses debido a que en la fotografía de 2020 se le ve al ex atacante de la Selección Mexicana muy sonriente, mientras que en la de 2022, tiene cara de cansado.

Ante esta situación, el propio delantero tapatío confesó la depresión por la que ha pasado: “Me tengo que ‘vulnerabilizar’ para poder explicarme. Me llegó la depresión porque me cansé de no ser yo”.

“Fui siguiendo patrones con los que crecí, tenía heridas que no había sanado y vacíos que no había llenado y me llevó a la depresión el tocar fondo, para aceptar que habrá un existencial que no vamos a poder llenar, nadie podrá llenarlo y no hace sentido”, confesó.

¿Cuándo debutó el Chicharito Hernández?

El 9 de septiembre de 2006, Javier “Chicharito” Hernández debutó como profesional y anotó su primer gol con las Chivas Rayadas del Guadalajara, durante un partido en el que los tapatíos vencieron 4-0 al Necaxa.

16 años después, Javier Hernández ha escrito su nombre en la historia del futbol mexicano como uno de los mejores. Ha jugado con los mejores en su paso por equipos como el Manchester United y el Real Madrid. Además, actualmente es el máximo romperredes del Tri con 52 goles.

